Lidl we współpracy z Karolem Okrasą wprowadził nową ofertę urządzeń i akcesoriów kuchennych, łączących funkcjonalność z atrakcyjnymi cenami.

Wśród produktów wyróżniają się frytkownice beztłuszczowe Air Fryer Masterpro, w tym podwójna 2400 W (2x5l) przeceniona do 369 zł i kompaktowa 1500 W (6l) dostępna za 194,50 zł.

Oferta obejmuje również trwałe patelnie Masterpro z powłoką ILAG – serię premium Giro ze stali nierdzewnej oraz lżejsze z kutego aluminium, przecenione nawet o 40 zł.

Dostępne będzie także małe AGD marki SilverCrest®, takie jak kuchenka mikrofalowa czy toster .

Lidl i Karol Okrasa – nowoczesne gotowanie w domowej kuchni

W sklepach stacjonarnych Lidla oraz na lidl.pl pojawiły się urządzenia i akcesoria rekomendowane przez Karola Okrasę.

Wśród najciekawszych produktów znalazła się podwójna frytkownica beztłuszczowa Air Fryer Masterpro 2400 W (2 × 5 l). Urządzenie pozwala przygotować dwa różne dania jednocześnie, oferuje 12 automatycznych programów oraz intuicyjny panel dotykowy. Sprzęt został przeceniony o 130 zł i kosztuje w promocji 369 zł za sztukę.

Dostępna będzie także kompaktowa Air Fryer Masterpro 1500 W (6 l) z obudową ze stali nierdzewnej i 8 programami. Model objęto rabatem aż 50%, dzięki czemu jego cena wynosi 194,50 zł.

Patelnie Masterpro z powłoką ILAG – trwałość i komfort

W ofercie Lidla nie zabrakło również patelni Masterpro, polecanych przez Karola Okrasę zarówno do codziennego gotowania, jak i bardziej wymagających dań.

Seria premium Giro ze stali nierdzewnej dostępna jest w rozmiarach Ø 20 cm (89,99 zł), Ø 24 cm (109 zł) oraz Ø 28 cm (139 zł) – każda o 40 zł taniej. Wielowarstwowa konstrukcja oraz powłoka ILAG zapewniają równomierne rozprowadzanie ciepła i trwałość na lata.

Alternatywą są lżejsze patelnie z kutego aluminium z nieprzywierającą powłoką ILAG Premium. Modele w rozmiarach od Ø 20 cm (44,99 zł) do woka Ø 28 cm (89,99 zł) przeceniono o 30%. Naczynia nadają się do wszystkich typów kuchenek, w tym indukcyjnych, i wyposażone są w ergonomiczne uchwyty Soft Touch.

SilverCrest® – małe AGD w dobrej cenie

Kolekcję uzupełniają urządzenia marki SilverCrest®, uznawanej za europejskiego lidera rynku małego AGD. W sprzedaży pojawi się kuchenka mikrofalowa 700 W z 6 poziomami mocy, dostępna za 219 zł (o 20 zł taniej), a także toster 870 W z regulacją stopnia przyrumienienia w cenie 49,99 zł.

Wszystkie produkty są dostępne w sklepach oraz online do wyczerpania zapasów.

