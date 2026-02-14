15 lutego 2026 roku to niedziela niehandlowa, co oznacza, że duże sklepy i centra handlowe pozostaną zamknięte.

W 2026 roku przewidziano tylko 8 niedziel handlowych, z których większość przypada przed świętami, np. 29 marca przed Wielkanocą.

Zakaz handlu w niedziele ma na celu zapewnienie pracownikom wolnego czasu, ale nie dotyczy m.in. stacji paliw, aptek, kwiaciarni i niektórych sklepów (np. Żabka, gdy za ladą stoi właściciel).

Planowanie zakupów w 2026 roku wymaga sprawdzania kalendarza, aby uniknąć zaskoczenia zamkniętymi sklepami w niedziele.

Niedziele handlowe 2026 – czy 15 lutego sklepy są otwarte?

W 2026 roku handel w niedziele pozostaje ograniczony do wybranych terminów wskazanych w ustawie. Choć pierwsza niedziela handlowa – 25 stycznia 2026 – już minęła, wielu klientów zastanawia się, czy w ten weekend, czyli 15 lutego 2026, pozwoli na zakupy w galeriach i supermarketach.

Zgodnie z obowiązującym kalendarzem, 15 lutego 2026 to niedziela niehandlowa. Oznacza to, że duże sieci detaliczne i centra handlowe pozostaną zamknięte. Drzwi nie otworzą m.in. takie marki jak Biedronka, Lidl, Dino, Kaufland czy Auchan.

Kalendarz niedziel handlowych 2026 – pełna lista dat

W całym 2026 roku przewidziano jedynie 8 niedziel handlowych. Większość z nich przypada w okresach poprzedzających święta, gdy zainteresowanie zakupami jest największe. Najbliższa niedziela handlowa po styczniowej wypada 29 marca 2026, tuż przed Wielkanocą.

Pełny harmonogram obejmuje następujące daty:

* 25 stycznia 2026,

* 29 marca 2026,

* 26 kwietnia 2026,

* 28 czerwca 2026,

* 30 sierpnia 2026,

* 6 grudnia 2026,

* 13 grudnia 2026,

* 20 grudnia 2026.

Poza wskazanymi terminami obowiązuje zakaz handlu.

Zakaz handlu w niedziele – kto może być otwarty?

Ograniczenie liczby niedziel handlowych wprowadzano stopniowo. Celem zmian było zapewnienie pracownikom branży handlowej większej liczby wolnych dni oraz możliwości spędzania czasu z rodziną. W efekcie zakupy w dużych obiektach są możliwe tylko w wybrane dni roku.

Nie oznacza to jednak całkowitego zamrożenia sprzedaży. W niedziele niehandlowe działają m.in. stacje paliw, małe sklepiki osiedlowe, apteki, kwiaciarnie, cukiernie, lodziarnie, sklepy z pamiątkami oraz punkty gastronomiczne.

Szczególną kategorię stanowią sklepy sieci Żabka. Mogą one funkcjonować w niedziele niehandlowe pod warunkiem, że za ladą stoi właściciel lub osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej. Najczęściej placówki są czynne przez 8–12 godzin, zwykle między 8:00 a 20:00 lub 10:00 a 18:00.

PTNW Balcerowicz