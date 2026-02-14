Ile będą wynosiły ceny paliw w przyszłym tygodniu? Udało się zatrzymać podwyżki

Konrad Karpiuk
2026-02-14 6:02

Choć ceny paliw rosły na początku lutego, to wszystko wskazuje na to, że udało się je zatrzymać. Jak piszą analitycy Reflex, także ceny w hurcie przestały rosnąć, co pozwala prognozować stabilność cen w przyszłym tygodniu (16-22 luty).

  • Stabilizacja cen paliw na stacjach benzynowych w lutym 2026.
  • Analiza średnich cen paliw (benzyna, diesel, autogaz) i prognozy na kolejny tydzień.
  • Wpływ sytuacji geopolitycznej (USA-Iran, ataki na rosyjskie rafinerie) na rynek ropy.

Stabilizacja cen paliw w lutym 2026? Najnowsze dane

Jak pisze Urszula Cieślak z Reflex.com.pl, po podwyżkach na stacjach benzynowych, które miały miejsce na początku lutego, sytuacja wydaje się być ustabilizowana. Także ceny oleju napędowego, po niewielkim spadku, niemal powróciły do poziomu z końca stycznia. Zarówno benzyna, jak i autogaz odnotowały symboliczne obniżki.

Średnie ceny paliw na dzień 12.02.2026:

  • Benzyna bezołowiowa 95: 5,65 zł/l (spadek o 1 gr/l)
  • Benzyna bezołowiowa 98: 6,40 zł/l (spadek o 1 gr/l)
  • Olej napędowy: 5,90 zł/l (spadek o 3 gr/l)
  • Autogaz: 2,72 zł/l (spadek o 1 gr/l)

Ceny paliw w dniach 16-22 lutego

Prognozy Reflex.com.pl na okres 16-20 lutego 2026 roku wskazują na kontynuację stabilizacji, a nawet dalsze, niewielkie spadki:

  • Pb95: 5,64 zł/l (spadek o 1 gr/l)
  • Pb98: 6,39 zł/l (spadek o 1 gr/l)
  • ON: 5,88 zł/l (spadek o 2 gr/l)
  • LPG: 2,72 zł/l (bez zmian)

Oznacza to, że w najbliższym czasie nie powinniśmy obserwować gwałtownych podwyżek, a średnie ceny detaliczne mogą nawet nieznacznie się obniżyć.

Geopolityka i jej wpływ na rynek ropy

Jak pisze Urszula Cieślak, cena ropy Brent w kontraktach kwietniowych utrzymuje się w okolicach 67 USD za baryłkę, co oznacza spadek o około 1 USD w skali tygodnia. Niezmiennie, kluczowym czynnikiem wpływającym na rynek pozostaje sytuacja geopolityczna.

Niepewność związana z negocjacjami nuklearnymi między Stanami Zjednoczonymi a Iranem wciąż ma istotny wpływ na ceny ropy. Kolejnym czynnikiem, który wpływa na rynek, są regularne ataki Ukrainy na rosyjskie rafinerie. W ostatnim czasie celem stały się rafinerie Łukoil w Uchcie oraz największa rafineria w południowej Rosji, zlokalizowana w Wołgogradzie. Ataki te spowodowały pożary i wstrzymanie sprzedaży paliw w rafinerii wołgogradzkiej, co dodatkowo komplikuje sytuację na rynku.

