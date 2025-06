Lidl Fan powraca: miejski styl w zasięgu ręki

Lidl ponownie zaskakuje swoich klientów, wprowadzając na rynek nową odsłonę kolekcji Lidl Fan. Ubrania i akcesoria z logo Lidl to propozycja dla osób, które cenią sobie miejski styl, wygodę i oryginalność. Kolekcja dostępna będzie zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i na lidl.pl.

Letnia kolekcja ubrań i dodatków z linii Lidl Fan to ukłon w stronę miejskiego stylu życia i powrót do mody oldschool.

T-shirty oversize z biobawełny: eko i stylowo

W ofercie znajdą się między innymi T-shirty oversize męskie z biobawełny, dostępne w 3 różnych wzorach. Ich cena to zaledwie 14,99 zł/szt. Co ważne, nadruki na koszulkach zostały wykonane w technologii ecoprint, czyli druków na bazie ekologicznych past – bez szkodliwych substancji, dzięki czemu są całkowicie bezpieczne dla ludzi i środowiska. To doskonała propozycja dla osób, które cenią sobie ekologiczne rozwiązania w modzie.

Kultowe klapki Lidl: must-have sezonu

Nie mogło zabraknąć kultowych klapek damskich i męskich z logo Lidl, które stały się prawdziwym hitem. Cena za parę to 19,99 zł. Klapki te to idealny dodatek do letnich stylizacji, a ich popularność świadczy o tym, że moda i humor mogą iść w parze.

Skarpetki i kapelusze: dopełnienie stylizacji

Stylizacje w miejskim stylu uzupełnią długie skarpetki, dostępne w aż 6 wzorach, w cenie 5,99 zł/para. Dzięki wysokiej zawartości bawełny, skarpetki zapewniają komfort noszenia. Co więcej, można je nosić nawet z klapkami, co jest odważnym, ale modnym połączeniem. Całość dopełni kapelusz typu bucket dwustronny z bawełny, dostępny za 24,99 zł/szt.

