Wittchen wraca do Lidla

Walizki są nieodłącznym elementem każdego wyjazdu, niezależnie od tego, czy planujemy krótki weekendowy wypad, czy dłuższe, egzotyczne wakacje. To one w tym czasie zamieniają się w podróżną garderobę, chroniąc nasze ubrania, akcesoria i pamiątki z podróży, dlatego ważne jest, aby były funkcjonalne i wytrzymałe. Już od czwartku, 25 lipca, w sklepach Lidl będzie można kupić w promocji walizki z polikarbonu Wittchen, które – w zależności od pojemności (32 l, 57 l, 88 l) – dostaniemy w supercenach: 149 zł, 169 zł i 189 zł za sztukę. Oprócz odporności na uszkodzenia, cechują się lekkością, a teleskopowa rączka i obrotowe kółka zapewniają komfort i wygodę podróży.

Minitorebki i torby sportowe w mega promocji

Minitorebki to niezastąpiony element garderoby, który łączy w sobie funkcjonalność z modnym wyglądem – doskonałe zarówno na co dzień, jak i podczas wyjątkowych okazji do przechowania telefonu, kluczy czy portfela. Modele od marki Wittchen również pojawią się w promocji w Lidlu. Od stonowanych i prostych faktur, po kolorowe printy z plecionym paskiem, będą dostępne w promocji za 69,99 zł/szt.

Od czwartku, 25 lipca, na lidlowych półkach znajdziemy też nowość – torby sportowe Wittchen w cenie 59,99 zł/szt. To kolejny must-have tej kolekcji, który sprawdzi się nie tylko na siłownię czy zajęcia fitness, ale również na weekendowe wypady za miasto. Dzięki swojej pojemności i wytrzymałości oferują miejsce na wszystkie niezbędne rzeczy, od ubrań po akcesoria sportowe.

Kultowe kolekcje Wittchen

Wittchen to znana od lat ekskluzywna polska marka, która oprócz wysokiej jakości galanterii skórzanej ma w ofercie wyjątkowe kolekcje torebek, odzieży, perfum, butów, bagażu oraz wielu innych dodatków takich jak krawaty, apaszki, paski , czapki czy rękawiczki. Produkty marki cenione są nie tylko w Polsce, ale też na świecie, chociaż nie należą do najtańszych. Ale na oficjalnej stronie marki często pojawiają się promocje. Kolekcje dzielą się na stałe – dostępne przez cały rok oraz sezonowe – pojawiające się wiosną oraz jesienią. Wittchen posiada ponad 100 salonów w Polsce, Czechach, Rosji, na Ukrainie i Białorusi oraz sklep internetowy.