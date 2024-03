Kultowa marka upada i masowo zwalnia ludzi! To już plaga bankructw

QUIZ PRL. Wiesz, do czego tego używano? Tylko dla znawców patentów rodem z PRL

W 2021 r. firma Eissmann była w fazie ekspansji, mogła ratować inne spółki przed bankructwem.

– To przejęcie służy poszerzeniu naszych linii produktów w Eissmann Group Automotive (…) Przejęcie zapewni ponad 400 miejsc pracy w Europie i utrzyma zakłady KTSN – to cytowany przez log24.pl komunikat władz Eissmann z 2021 r.

Wtedy spółka niemiecka wystąpiła w roli firmy przejmującej inny podmiot z branży. Chcieli uratować 400 miejsc pracy w Europie, również zakład KTSN zlokalizowany w Bydgoszczy. Zapewne mało kto się spodziewał, że już po pandemii Eissmann wystąpi w roli podmiotu ogłaszającego upadłość.

Upadek Eissmann po 60 latach. Bankructwo dotyczy również oddziału w Bydgoszczy

W pierwszym kwartale 2024 r. Eissmann składa wniosek o upadłość. Firma założona w 1964 r. dawała 5 tys. miejsc pracy, nie tylko w Niemczech. Bankructwo spółki dominującej objęło również spółki zależne.

- Środki restrukturyzacyjne podjęte w ciągu ostatnich kilku miesięcy nie były w stanie zrekompensować skutków recesji, różnych czynników wpływających na inflację, takich jak koszty energii, koszty materiałów czy zmiany stóp procentowych – to cytowane przez automotivesuppliers.pl oświadczenie spółki po ogłoszeniu upadłości.

Jak już wspomniano, odział w Bydgoszczy należał do spółki KTSN, którą w 2021 r. uratowało przejęcie przez Eissmann. Trudno przewidzieć dalsze losy polskiego oddziału.

Bankructwa w Niemczech to nie są pojedyncze przypadki

Co by było, gdyby Niemcy przestali produkować samochody – ten tytuł artykułu The Economist z 2023 r. mówi sam za siebie.

Pandemia oraz wojna spowodowały kryzys, który zachwiał fundamentami niemieckiej gospodarki. Droga energia i koszty pracy zmieniły się w barierę nie do pokonania. Władze niemieckie robiły co mogły, aby ratować przed ogłaszaniem upadłości.

Zakończenie pandemii oraz rządowych osłon skutkowały drugą falą kryzysu. Latem ubiegłego roku Reuters poinformował o bankructwie firmy Allgaier, dostawcy części m.in. dla Porsche. Podobnych przypadków za Odrą jest niestety znacznie więcej, nie tylko w branży motoryzacyjnej. Kryzys u naszych zachodnich sąsiadów wpływa również na polskie realia. Następstwa upadłości spółek dominujących zwykle rozciągają się spółki zależne w innych krajach.

