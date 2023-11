Bankructwa znanych sieci odzieżowych! Pożegnaj się z tymi markami

800 plus, trzynastka, czternastka do likwidacji. Co w zamian?

Upadek Galerii Karstadt Kaufhof

W dramatycznej sytuacji jest sieć domów towarowych Galeria Karstadt Kaufhof należąca do Signy, której właścicielem jest austriacki miliarder René Benko. Nie zlikwidowano jeszcze wszystkich oddziałów, a kolejna handlowa spółka z grupy jest niewypłacalna, co dotyczy bezpośrednio m.in. sklepów internetowych Fahrrad.de i Tennis Point. To kolejna upadła firma na rynku. Pod koniec 2022 roku upadłość ogłosiła znana sieć odzieżowa i obuwnicza Görtz z siedzibą w Hamburgu, sprzedawca wysokiej jakości obuwia, odzieży i toreb. Marka miała ok. 80 oddziałów, sklep internetowy i długą, prawie 150-letnią historię.

Bankructwo Reno i HR Group

W marcu 2023 r. do sieci Reno dołączyła druga co do wielkości sieć obuwnicza w Niemczech po Deichmannie. W jej skład wchodziły dwie firmy: Reno Schuh i Reno Schuhcentrum. Jak informuje textilwirtschaft.de, wierzyciele żądają od nich łącznie 100 mln euro. W momencie składania wniosku dotyczącego niewypłacalności, w Reno istniało łącznie 180 oddziałów, z czego zostanie tylko 20. Dla porównania, w latach 90. Reno było częścią Metro Group i posiadało ok. 850 lokalizacji.

Peek & Cloppenburg - Plan upadłościowy

Pod koniec sierpnia wierzyciele zaakceptowali plan upadłościowy firmy. Peek & Cloppenburg stracił w czasie pandemii około 30 proc. swojej sprzedaży, a rok 2021 zamknął kwotą 1,055 mld euro przychodów. Pojawiły się też problemy strukturalne w handlu stacjonarnym a strategia online nie sprawdzała się jeszcze przed kryzysem.

Gerry Weber złożył wniosek o upadłość

Firma Gerry Weber została założona 50 lat temu. W kwietniu br. grupa zajmująca się modą damską ponownie złożyła wniosek o postępowanie restrukturyzacyjne przed ogłoszeniem upadłości, zaledwie cztery lata po pierwszym wniosku. Sieć jest zadłużona na 150 mln euro. Spółka zależna zajmująca się sprzedażą detaliczną Gerry Weber Retail, a także spółki w Austrii ogłosiły upadłość. W sierpniu wierzyciele głosowali za restrukturyzacją i reorganizacją grupy. Oznacza to, że 122 ze 171 oddziałów zostaje zamkniętych

Upadek legendy

W kwietniu tego roku Ahlers AG, która w 2019 r. obchodziła 100-lecie istnienia, ogłosiła upadłość spółki głównej i siedmiu spółek zależnych. Według wstępnych danych półrocznych w 2023 r. strata wyniosła 6,9 ​​mln, w tym samym okresie 2022 r. kształtowała się na poziomie 6 mln euro – podaje lr-online.de. Producent i dystrybutor mody sprzedawał odzież takich legendarnych marek, jak Pierre Cardin, Baldessarini, Pioneer Jeans czy Pioneer Workwear. W połowie czerwca średniej wielkości sieć modowa Röther ogłosiła chęć przejęcia części grupy. Uwzględniono jednak tylko licencję Pierre Cardin oraz spółkę zależną na Sri Lance zatrudniającą 900 pracowników.

