10 największych firm handlowych na świecie. Podano nowy ranking

Top 10 największych detalistów na świecie

Deloitte opublikował doroczny raport Global Powers of Retailing 2023, w którym podał 250 największych detalistów na całym świecie. Listę sporządzono na podstawie publicznie dostępnych danych za rok budżetowy 2021. 250 największych sprzedawców detalicznych osiągnęło łączną stopę wzrostu sprzedaży detalicznej na poziomie 8,5 proc., a 10 największych sprzedawców detalicznych odnotowało wzrost o 8proc. Walmart ponownie przewodzi światowym detalistom. Spośród sprzedawców detalicznych z pierwszej dziesiątki 70 proc. znajduje się w Stanach Zjednoczonych.

Odnotowano 2,8 punktu procentowego wzrostu przychodów detalicznych z operacji zagranicznych wśród najlepszych 10 (27,9%) w stosunku do roku budżetowego 2020. Łączna marża zysku netto w pierwszej dziesiątce wzrosła o 0,2 punktu procentowego z 3,9% w roku budżetowym 2020 do 4,1% w roku finansowym 2021, ale marże zysku netto w pierwszej dziesiątce są bardzo zróżnicowane, wahając się od -0,5% do 10,9%. W pierwszej trójce znalazły się Amazon i Costco Wholesale. Zaraz za podium właściciel Lidla i Kauflandu - niemiecka Schwarz Group. Z sieci europejskich można wyróżnić jeszcze Aldi na 9 pozycji.

Z raportu Raport Global Powers of Retailing firmy Deloitte wynika, że wśród firm z branży handlu spożywczego, które operują w Polsce, wśród 250 znalazło się m.in.:

21. miejsce Centres Distributeurs E. Leclerc z Francji

32. ELO SA (dawniej Auchan Holding SA) - 36,11 mld dol. przychodów za 2021 r.

47. miejsce Jerónimo Martins, właściciel Biedronki (24,697 mld dol. przychodów za 2021 r.)

48. miejsce Metro AG (24,62 mld dol. przychodów za 2021 r.)

115. Salling Group (10,5 mld dol.)

223. Maxime Grupe (5,3 mld dol.).

Na 14 miejscu zestawienie uplasowało się Tesco, które już 2 lata temu wyszło z Polski. Carrefour został wyłączony z tegorocznego raportu na żądanie firmy. W rankingu nie znalazło się Dino, którego przychody wyniosły w 2021 roku 13,36 mld zł (czyli nieco ponad 3 mld zł przy obecnym kursie) oraz Żabki (12,5 mln zł), podczas gdy będąca na 250. pozycji firma T. J. Morris dba Home Bargains z Wielkiej Brytanii miała 4,48 mld dol. przychodów.

