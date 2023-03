To ulubione sklepy Polaków. Ile w nich płacimy?

Ulubione sieci spożywcze Polaków

Pierwszy rok bez pandemicznych obostrzeń miał przynieść ulgę - również w sektorze handlu. Jednak wybuch wojny i postępująca inflacja szybko sprawiły, że sytuacja jest daleka od idealnej - zarówno z perspektywy branży, jak i konsumentów. Konsumenci poszukując oszczędności, skierowali się w stronę tanich, dużych sieci. Jak wynika z analiz Centrum Monitorowania Rynku (CMR), w 2022 r. liczba transakcji w supermarketach była o ponad 6% wyższa niż przed rokiem.

W tegorocznym Rankingu Popularności Sieci Handlowych czołowe miejsca zajęły sieci: Lidl, Biedronka i Auchan. Lidl utrzymał się na pozycji lidera rankingu, obejmując aż 35,2% analizowanych list zakupów w kategorii spożywczej. Względem poprzedniego roku sieć zwiększyła swoją popularność o 7,7 p.p. Duży skok popularności - o blisko 9 p.p. - dotyczył także sieci Biedronka. Jej popularność wyniosła 34,2%, co jeszcze bardziej zbliżyło ją do konkurenta z Niemiec. Francuska sieć Auchan jako jedyna na podium osłabiła swoją pozycję. Spadek popularności mógł być związany z problemami wizerunkowymi sieci po wybuchu wojny w Ukrainie. Wynik na poziomie 7% pozwolił utrzymać Auchan trzecie miejsce, ale znacznie oddalił sieć od konkurencji z podium.

Z analizy list zakupów w aplikacji Listonic wynika, że w 2022 r. większość spożywczych sieci handlowych osłabiło swoją pozycję, co przełożyło się na korzyść zaledwie kilku graczy. Poza Lidlem i Biedronką swoją pozycję znacząco umocniły także Dino (awans o dwa miejsca) oraz Aldi (wzrost zaledwie o 0,04 p.p. pozwolił na awans o cztery pozycje). Największy spadek popularności, obok Auchan, odnotowały także sieci Carrefour (- 2,9 p.p.) i Żabka ( -2,1 p.p. i spadek aż o pięć miejsc w rankingu).

Ile płacimy za zakupy spożywcze?

Jak informuje Centrum Monitorowania Rynku (CMR), wielkość i wartość paragonu w dużej mierze zależą od formatu sklepu, jednak w 2022 r. we wszędzie widoczny był ten sam trend – mniejszy koszyk za znacznie wyższą niż rok wcześniej kwotę. - W 2022 r. klienci supermarketów wkładali do koszyka średnio 7% mniej produktów niż przed rokiem, ale wydawali na nie nieco ponad 40 zł więcej. Z kolei w dyskontach klienci za zakupy płacili średnio 53,50 zł, czyli prawie tyle samo co przed rokiem, ale do koszyka średnio trafiało aż o 12% mniej produktów - wylicza Elżbieta Szarejko, Analityk w Centrum Monitorowania Rynku.

Klienci sieci Lidl, w 2022 r. włożyli do koszyka 14% mniej produktów, płacąc za nie 1,5% więcej. W Biedronce średnia wartość paragonu wzrosła nieznacznie, jednak liczba opakowań produktów w przeciętnym koszyku zmniejszyła się o 10%.

- Inflacja stale pogarsza sytuację finansową Polaków, co z kolei przekłada się na nasze przyzwyczajenia zakupowe. Po pierwsze, zakupy planujemy coraz rozważniej - w 2022 r. z aplikacji mobilnej Listonic korzystało 4,5% więcej użytkowników i powstało 9% więcej list zakupów niż przed rokiem. Po drugie, ceny, które do niedawna odgrywały drugorzędną rolę, znów zaczynają być decydującym czynnikiem. Jak wynika z badań NielsenIQ, we wrześniu 2022 r. już 63% konsumentów deklarowało zakup artykułów spożywczych po najniższych cenach, co stanowi wzrost o 11 p.p. względem poprzedniego roku - zauważa Małgorzata Olczak, Head of Sales w Listonic.

Liderzy wśród sieci niespożywczych

Ulubioną drogerią Polaków - po raz kolejny i bezkonkurencyjnie - jest Rossmann, który objął aż 92,2% analizowanych list zakupów w tej kategorii. Drugie miejsce zajęło Hebe z wynikiem 6,1%. Ta należąca do Jeronimo Martins sieć jako jedyna drogeria odnotowała wzrost popularności - o 1,7 p.p. Lider rankingu odnotował spadek o 0,9 p.p., natomiast laureat trzeciego miejsca - Super-Pharm stracił 1,27 p.p., co dało mu łączny wynik na poziomie niespełna 1% drogeryjnych list zakupów.

Dotychczasowi liderzy w kategorii dom i ogród utrzymali swoją pozycję. Blisko 38% analizowanych list zakupów zrealizowano w sklepach sieci Ikea. Co czwarta lista (25,2%) powiązana była z Castoramą, natomiast co szósta (15,9%) - z Leroy Merlin. Spośród liderów w tej kategorii tylko ostatnia sieć nieznacznie osłabiła swoją pozycję, co podobnie jak w przypadku Auchan, mogło być związane z bojkotem tej sieci.

W dobie inflacji na popularności zyskują dyskonty niespożywcze, które dzięki zróżnicowanej ofercie i atrakcyjnym cenom, zjednują sobie coraz większe grono klientów. Wśród nich prym wiodą sieci Pepco, Action i Dealz, a przypisane do nich listy zakupów stanowią odpowiednio 48,6%, 38,3% oraz blisko 5% udziału w kategorii.

