Lidl rozdaje mięso za darmo! Promocja trwa tylko jeden dzień. Jak z niej skorzystać?

Gratisowa środa w Lidlu – mięso mielone za darmo

W każdą środę Lidl wprowadza promocję 1+1 gratis. Do skorzystania z promocji konieczna jest aplikacja Lidl Plus. Tylko 1 marca klienci sieci sklepów Lidla mają szansę dostać za darmo mięso mielone wieprzowe. Cena regularna, bez obniżek to 6,99 zł za opakowanie o wadze 400 g. Oferta będzie dostępna dla użytkowników aplikacji Lidl Plus po aktywacji kuponu.

To nie jedyne dobre promocje w Lidlu, dostępne jeszcze w środę 1 marca. Z kuponem aplikacji Lidl, za parówki z filetem z kurczaka premium, 250 g zapłacimy tylko 3,69 zł, pod warunkiem, że kupimy 2 opakowania. Szynka wieprzowa w plastrach pure kosztuje w promocji 4,49 zł/100 g (cena przy zakupie 2 opakowań). Do środy 1 marca mamy też okazję taniej kupić polskiego Kurczaka z Zielonym Ferm. Zielone Fermy wyróżniają się tym, że kurczęta dorastają w środowisku zbliżonym do ich naturalnych warunków rozwoju. Są żywione w 100 proc. paszami roślinnymi, wyprodukowanymi z polskich zbóż, a miejsce chowu zostało wzbogacone o grzędy, stanowiące element ich organicznego wzrostu. W promocji mięso z nogi kosztuje 17,59 zł/kg, uda lub podudzia – 13,59 zł/kg a filet z piersi – 26,19 zł/kg.

i Autor: Materiały prasowe/Lidl Lidl mięso mielone gratis

Sonda Robisz zakupy w Lidlu? Tak Nie Czasami