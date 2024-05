Kultowa niemiecka firma płaci Polakom 15 tys. zł na rękę! Trwa rekrutacja

Mercedes szuka pracowników z Polski! Ile można zarobić?

Praca Polaków w Niemczech nie jest żadnym nowym zjawiskiem, ale tym razem nasz zachodni sąsiad nie szuka ludzi do zbierania słynnych szparagów, a wykwalifikowanych robotników do pracy w fabryce Mercedesa. Jak informuje "Fakt", niemiecki gigant poszukuje mechaników pojazdów dostawczych do pracy w okolicach Frankfurtu nad Menem.

Mercedes oferuje wynagrodzenie wysokości ok. 3,3-3,4 tys. euro miesięcznie, czyli ok. 14,5 tys. zł miesięcznie. To poniżej niemieckiej średniej, która wynosi ok. 4200 euro miesięcznie, ale firma gwarantuje za to zakwaterowanie blisko miejsca pracy (co "na własną rękę" byłoby dosyć kosztowne) oraz roczną premię wysokości 1000 euro. Ponadto w ogłoszeniu są również lepiej opłacane stanowiska, sięgające do 3,5 tys. euro, czyli do ok. 15 tys. zł.

Jak pisze "Fakt" wynagrodzenia w koncernie są regulowane dzięki układowi zbiorowemu zawartemu ze związkiem zawodowym IG Metall.

Zarobki robotnika w niemieckiej fabryce dwa razy wyższe niż polska średnia krajowa

Choć zarobki w fabryce Mercedesa są niższe niż przeciętne zarobki w Niemczech, to w porównaniu do zarobków w Polsce, oferta jest naprawdę atrakcyjna.

Według Głównego Urzędu Statystycznego średnie wynagrodzenie w Polsce w kwietniu wyniosło 8271 zł brutto, czyli nieco ponad połowę tego, co zarobi pracownik fabryki Mercedesa. Co ciekawe, minimalna płaca w Niemczech jest o ok. 1500 zł niższa niż średnia płaca w Polsce, bo wynosi 1584 euro (ok. 6700 zł). Oczywiście porównując zarobki należy pamiętać również o sile nabywczej i kosztach życia w poszczególnych krajach.

