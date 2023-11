Kultowa promocja powraca! Biedronka rozdaje piwo gratis!

Biedronka Week - jak dostać piwo za darmo?

To jedna z ulubionych promocji w Biedronce. Teraz powraca w wielkim stylu w ramach Biedronka Week. W sobotę 25 listopada sieć rozdaje 10 piw za darmo. Oferta jest przeznaczona dla posiadaczy karty Moja Biedronka lub aplikacji Biedronka. Aby dostać złocisty napój zupełnie za darmo trzeba kupić 20 sztuk piwa w butelce zwrotnej 0,5 l, marki Warka Jasne Pełne. Rabat o wartości 10 promocyjnych piw zostanie naliczony przy kasie, a my zapłacimy tylko za 10 piw. Limit dzienny to 20 butelek – maks. 10 gratis na kartę Moja Biedronka. To pół skrzynki gratis! Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną, która wynosi 1 zł. Kaucja za skrzynkę piwa Warka Jasne Pełne to 8,07 zł.

Cena regularna piwa Warka Jasne Pełne (bez kaucji): 3,49 zł.

Promocje w Biedronce – co jeszcze dostaniemy gratis?

W czwartek 23.11 w promocji "3+3 gratis" możemy kupić napój gazowany Cola Original lub Zero 1,5 l (limit dzienny - 12 butelek, max 6 gratis), wszystkie kosmetyki marki Dove oraz proszek do prania marki E.

W piątek 24.11 w promocji "1+1 gratis" są trzy rodzaje produktów: kapsułki do prania Ariel 14 sztuk (limit - 2 opakowania), kosmetyki Nivea (limit - 4 produkty) oraz wedlowskie Ptasie Mleczko (limit - 4 sztuki). W sobotę 25.11 promocja "1+1 gratis" dotyczy wszystkich kosmetyków marki Eveline (limit - 4 sztuki) i produktów marki Finish (limit - 2 op.). Przez 3 dni - od czwartku do soboty w ramach Biedronka Week można kupić ekspres do kawy Delta za 299 zł. Cała kwota wydana na zakup urządzenia będzie zwrócona na voucher do wykorzystania na kolejne zakupy w Biedronce.

