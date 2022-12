QUIZ: Bary mleczne i stołówki w PRL-u

Bary mleczne to jedno z takich wspomnień z PRL, które cieszy dusze tęskniących wieloma szczegółami. Były to designerskie cacka, znormalizowane i podobne do siebie jak krople kompotu z rabarbaru. Różniły się najwyżej kolorem kafelków na posadzce. Nawet ich obsługa była jak wybierana na castingu. W kasie i za ladą zawsze były baby, z którymi wszelka dyskusja mogłaby się skończyć karczemną awanturą. Miały nie tylko gadane: one miały krzyczane, i to jak!

Kultowe smaki PRL-u. Pamiętasz te dania z barów mlecznych i stołówek? Pytanie 1 z 10 Bary mleczne były w PRL popularne, ponieważ było w nich: tanio wykwintnie wesoło Dalej

