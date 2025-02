Kultowy ekspres do kawy 700 zł taniej! Giga promocje w Lidlu

Ekspres do kawy aż 700 zł taniej

Od soboty, 8 lutego, w sklepach Lidl pojawi się ekspres do kawy VeroCup, 1300 W Bosch, który kupimy w super promocji, aż 700 zł taniej, w cenie 1499 zł/zestaw! Dzięki ciśnieniu 15 barów i zaawansowanemu systemowi Aroma Max z ceramicznym młynkiem, każda filiżanka kawy zachwyci głębokim aromatem i najwyższą jakością. Cyfrowy wyświetlacz z funkcją One Touch pozwoli w prosty sposób przygotować ulubione kawowe specjały. Co więcej, automatyczne spienianie mleka z technologią MilkMagic Pro zapewni aksamitną piankę, a funkcja Calc'N'Clean ułatwi czyszczenie i odkamienianie.

Promocja na kuchenne AGD

W promocji w Lidlu dostepny jest minigrill kontaktowy 1000 W SilverCrest, który będzie można kupić 30 zł taniej, za 69 zł/zestaw. W ofercie sieci znajdziemy także blender ręczny SilverCrest 15 zł taniej, w cenie 34,99 zł/zestaw oraz mikser ręczny 300 W SilverCrest (129 zł/zestaw). Możemy też kupić zestaw 4 garnków Cooker ze stali nierdzewnej z pokrywkami (40 zł taniej: 129,99 zł/zestaw) oraz zestaw 3 garnków Cooker ze stali nierdzewnej z pokrywkami (40 zł taniej: 99,99 zł/zestaw). Wysokiej jakości stal nierdzewna, szklane pokrywki pozwalające obserwować gotowaną potrawę oraz prosta forma z satynowym połyskiem, to wybór na lata, który usprawnia proces przygotowywania ulubionych potraw.

Kuchenne niezbędniki w ofercie Lidla

W ofercie sieci znajdziemy również bambusowe pudełka, deski lub zestawy 2 albo 4 desek do krojenia Livarno Home (19,99 zł/szt./zestaw), zestawy akcesoriów kuchennych lub wielofunkcyjnych narzędzi do krojenia Livarno Home (10 zł taniej: 24,99 zł/zestaw) czy drobnych akcesoriów do domu Livarno Home (4,49 zł/szt./zestaw). Warto zwrócić uwagę również na elektryczny młynek do kawy 180 W SilverCrest, który po aktywacji kuponu w aplikacji Lidl Plus będzie oferowany 10 zł taniej, w cenie 29,99 zł/ 1 zestaw. Natomiast na fanów organizacji będzie czekać szafka kuchenna na kółkach Livarno Home z wysuwanym koszem na owoce i warzywa, dodatkową półką i miejscem na butelki – dostępna 20 zł taniej, za 179 zł/zestaw.

