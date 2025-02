Polacy ruszyli po 800 plus. W ZUS już ponad milion wniosków

Polacy ruszyli po 800 plus

Polacy masową ruszają po 800 zł na dziecko. Świadczenie przyznawane jest na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. ZUS podkreśla, że to od daty złożenia wniosku o 800 plus z wymaganymi dokumentami zależy termin ustalenia prawa i wypłaty świadczenia. Jeśli rodzic złoży poprawnie wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami do 30 kwietnia 2025 roku, to ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2025 r. Oznacza to, że rodzic zachowa ciągłość wypłaty świadczenia. Natomiast złożenie wniosku do końca czerwca 2025 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2025 r. Natomiast jeśli osoba, która ubiega się o świadczenie, złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2025 r., świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku.

Wnioski o 800 zł na dziecko

Wnioski o 800 plus można złożyć jedynie drogą elektroniczną. Jest kilka sposobów na to: w profilu na PUE/eZUS; za pośrednictwem bankowości elektronicznej; na portalu Emp@tia lub poprzez aplikację mZUS na urządzenia mobilne (telefony komórkowe, tablety).Jeśli wniosek został złożony w poprzednim okresie świadczeniowym i ZUS przyznał 800 plus, rodzic może utworzyć w aplikacji mZUS wniosek na nowy okres. Taki wniosek zostanie automatycznie uzupełniony na podstawie wcześniejszych danych. W razie potrzeby zawsze może go edytować.

ZUS zaznacza, że jeśli dzieci są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS, w kreatorze wniosku można pobrać ich dane automatycznie. Dzięki temu nie trzeba ich wpisywać ręcznie.

