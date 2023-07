Kultowy zabytek z płatnym wejściem od lipca. Minister dał przykład i kupił bilet wstępu

Pieniądze to nie wszystko

Bilet wstępu do Panteonu. Przykład idzie od włoskiego ministra kultury

Od samego rana do Panteonu ustawiała się kolejka turystów z całego świata, pragnących zobaczyć świątynię, w której znajduje się między innymi grób Rafaela. Bilet kupił również szef resortu kultury i to mimo że jako mieszkaniec Wiecznego Miasta zwolniony jest z tej opłaty.

"Choć mieszkam w Rzymie od 35 lat chciałem zapłacić" - powiedział dziennikarzom, pokazując bilet w telefonie komórkowym. Dodał następnie: "Panteon to placówka muzealna najbardziej odwiedzana we Włoszech, zwiedza go 9 milionów osób rocznie".

Młodzież do 18 roku życia i mieszkańcy Rzymu są zwolnieni z opłat

"Cena biletu jest dość przystępna; 5 euro" - przypomniał. Jak dodał, w Paryżu płaci się za wstęp do Kościoła Inwalidów, gdzie znajduje się grobowiec Napoleona. "Zatem nie widzę powodu, czemu my mielibyśmy nie wymagać opłat" - zaznaczył minister kultury.

Podkreślił zarazem, że zwolnione z nich są osoby do 18 roku życia. Młodzież w wieku od 18 do 25 lat płaci 2 euro. Teraz jednak, zastrzegł Sangiuliano, jest to kwota 3 euro, bo wprowadzono dodatek 1 euro z przeznaczeniem na pomoc dla regionu Emilia- Romania, zniszczonego w wyniku katastrofalnej powodzi w maju.

Bilety wstępu. Na co zostaną przeznaczone środki?

Wpływy z biletów do Panteonu będą przeznaczane między innymi na remont i utrzymanie świątyni, na sprzątanie placu przed nią, a 30 procent zostanie przekazanych na rzecz stołówek dla ubogich w Rzymie.

Bilet wstępu nie będzie obowiązywał w czasie zarezerwowanym dla uroczystości liturgicznych i działalności duszpasterskiej - poinformowano.

Panteon na Polu Marsowym w Rzymie

Panteon na Polu Marsowym jest jedną z najlepiej zachowanych budowli z czasów starożytnego Rzymu. Wzniesiono go w I wieku naszej ery jako świątynię dla wszystkich bogów Cesarstwa. Z czasem popadł w ruinę, a w VII w. został odrestaurowany na polecenie papieża Bonifacego IV i zaadaptowany na chrześcijański kościół. Pełni funkcję katolickiej świątyni jako kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny od Męczenników.

Najbardziej charakterystyczna jest jego kopuła. W jej szczycie znajduje się otwór – oculus – przez który promienie słoneczne wpadają do wnętrza.

