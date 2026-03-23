Wyniki Lotto z 21 marca 2026 – nie padła „szóstka”

W sobotę 21 marca 2026 r. o godz. 22:00 odbyło się kolejne losowanie Lotto i Lotto Plus. Wylosowane liczby w Lotto to: 25, 40, 47, 21, 22, 49. W Lotto Plus padły: 15, 28, 9, 2, 41, 36.

Główna wygrana – „szóstka” – znów nie padła. To już jedenaste losowanie Lotto z rzędu bez trafienia najwyższego stopnia wygranej. Kumulacja wzrosła i wynosi teraz 33 miliony złotych.

100 graczy z „piątką” – wielki niedosyt

Choć jackpot nie został rozbity, emocji nie brakowało. Aż 100 osób trafiło „piątkę”. Każda z nich otrzyma 7 045,70 zł. To spora kwota, ale dla tych graczy pełna słodko-gorzkiego smaku – do „szóstki” zabrakło jednej liczby.

Mniejsze wygrane rozłożyły się następująco:

„Czwórka” – 5 843 osoby dostaną po 253,60 zł.

„Trójka” – aż 114 406 graczy otrzyma po 24 zł.

Pamiętaj! Wygrane powyżej 2 280 zł są opodatkowane stawką 10 proc.

Milion złotych w Lotto Plus

Lepiej powiodło się w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus jeden z graczy trafił „szóstkę" i wygrał 1 000 000 zł. Za „piątkę” w Lotto Plus 108 osób otrzyma po 3 500 zł.

Opcja Lotto Plus kosztuje zaledwie 1 zł dopłaty do zakładu Lotto. Szanse na wygraną miliona są takie same jak w Lotto i wynoszą 1 do 13 983 816.

Kiedy następne losowanie Lotto? Wtorek, 24 marca

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się we wtorek, 24 marca 2026 r. o godz. 22:00. Losowania odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty.

Kupon można kupić w ponad 29 000 punktach LOTTO w całej Polsce, a także online na lotto.pl lub w aplikacji mobilnej LOTTO. Zakład Lotto kosztuje 3 zł (2,40 zł stawki + 0,60 zł dopłaty na sport i kulturę).

Jak grać w Lotto? Zasady w pigułce

Zasady gry są proste. Gracz typuje 6 liczb z 49. Można wybrać je samodzielnie, zagrać losowo lub skorzystać z opcji Mix – część liczb wybierasz sam, resztę losuje system.

W grze są 4 stopnie wygranych: za trafienie 6, 5, 4 i 3 liczb. Grać można na wiele losowań – nawet do 10 kolejnych z góry.

Minimalna pula na „szóstkę” wynosi 2 000 000 zł. Jeśli nikt nie trafi, kwota przechodzi na następne losowanie – tak rośnie kumulacja.

Kumulacja 33 mln zł – historia najwyższych wygranych w Lotto

Obecna kumulacja to 33 miliony złotych i zbliża się do historycznych rekordów. Najwyższa wygrana w historii Lotto padła 16 marca 2017 r. w Skrzyszowie i wyniosła 36 726 210,20 zł. Na kolejnych miejscach znalazły się:

35 234 116,20 zł – Ziębice, 22 sierpnia 2015 r.

33 787 496,10 zł – Gdynia, 9 lutego 2012 r.

33 357 545,90 zł – Sławno, 3 grudnia 2022 r.

31 725 221,20 zł – lotto.pl, 9 września 2025 r.

Łącznie Polska ma już 1 677 Lottomilionerów. W 2025 r. łączna wartość wygranych w Lotto i Lotto Plus przekroczyła 810 milionów złotych.

Lotto wspiera sport i kulturę

Gra w Lotto to nie tylko szansa na wygraną. Z każdego zakładu za 3 zł aż 60 groszy trafia na fundusze celowe. Wspierają one m.in. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i Fundusz Promocji Kultury. Każda złotówka wydana na gry liczbowe LOTTO to 19 groszy dla polskiego sportu i kultury.

Udział w grach hazardowych wiąże się z ryzykiem. Graj odpowiedzialnie.

Conrado Moreno zdradza szczegóły: „tak będzie wyglądać nowe studio LOTTO”. Szykują się duże zmiany