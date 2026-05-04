Duża zmiana dla Ukraińców w Polsce

Od poniedziałku ruszają nowe zasady, które ułatwią życie tysiącom uchodźców z Ukrainy. Ci, którzy mają numer PESEL ze statusem UKR, będą mogli ubiegać się o specjalną kartę pobytu. I to aż na trzy lata.

To spora zmiana, bo procedura ma być dużo prostsza niż dotychczas.

Koniec kolejek w urzędach

Ale to nie koniec zmian. Ma być szybko i nowocześnie. A to oznacza, że wszystkie formalności będzie można załatwić przez internet. Wniosek składa się wyłącznie online, przez specjalny portal. Nie trzeba już rezerwować wizyt ani stać godzinami w kolejkach.

System jest darmowy, a formularz można wypełniać na spokojnie nawet z przerwami.

Ile to kosztuje? Konkretne kwoty

Nie obędzie się jednak bez opłat. Trzeba zapłacić 340 zł opłaty skarbowej oraz 100 zł za wydanie karty.

W zamian, jak zapewniają urzędnicy, będzie można uzyskać naprawdę dużo korzyści.

Pełny dostęp do pracy i biznesu

Nowa karta pobytu będzie oznaczała stabilność. Po jej odebraniu legalny pobyt zamienia się w trzyletnie zezwolenie na pobyt czasowy.

A to daje możliwość pracy bez dodatkowych zezwoleń i prowadzenia własnej działalności na takich samych zasadach jak Polacy.

Podróże i kolejne kroki

Posiadacze karty będą mogli też swobodnie podróżować po strefie Schengen. Będzie to możliwe do 90 dni w ciągu pół roku.

Czas pobytu będzie się liczył do uzyskania statusu rezydenta Unii Europejskiej.

Ale są też haczyki

Nie każdy dostanie kartę. Trzeba spełnić konkretne warunki, m.in. mieć nieprzerwany status UKR przez co najmniej rok.

Jest też ważna zmiana. Po odebraniu karty traci się dotychczasowy status UKR. A to oznacza koniec części świadczeń, np. darmowego zakwaterowania i wyżywienia.

Nowe zasady, nowe życie

Dla wielu osób to szansa na stabilizację i normalne funkcjonowanie w Polsce.

Ale analitycy rynku zaznaczają, że zanim ktoś złoży wniosek, powinien dobrze przemyśleć wszystkie „za” i „przeciw”.

PTNW Wasyl Bodnar