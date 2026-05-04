Rząd planuje rewolucyjne zmiany w emeryturach mundurowych, które mogą skrócić staż pracy do 15 lat.

Projekt MON ma na celu ujednolicenie systemu i objęcie nim m.in. Służby Celnej, a także ograniczenie „podwójnych świadczeń”.

Wysokie emerytury mundurowe budzą kontrowersje – dowiedz się, kogo dotyczą zmiany i kiedy wejdą w życie!

Jak informuje „Gazeta Prawna”, Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje zmiany w systemie, który obejmuje emerytury mundurowe. Celem jest uporządkowanie zasad i zlikwidowanie różnic między służbami, które dziś – mimo podobnych obowiązków – funkcjonują według różnych reguł.

Emerytura mundurowa po 15 latach? To możliwe

Jednym z najważniejszych elementów zmian jest możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę. Według projektu część osób będzie mogła zakończyć służbę już po 15 latach, a nie – jak obecnie – dopiero po 25 latach.

To rozwiązanie ma objąć m.in. żołnierzy powołanych po 2012 roku. Dla wielu to ogromna zmiana, bo skraca wymagany staż o dekadę. W praktyce oznacza to szybszy dostęp do świadczeń i większą elastyczność w planowaniu kariery.

MON chce ujednolicić system

Resort obrony narodowej zapowiada, że zmiany mają przede wszystkim uporządkować system. Dziś funkcjonariusze różnych formacji są traktowani inaczej, mimo że wykonują podobne zadania i ponoszą podobne ryzyko.

Nowe przepisy mają objąć m.in. Służbę Celną i Służbę Celno-Skarbową rozwiązaniami, które obowiązują już w Policji czy Straży Granicznej. Dzięki temu zasady przechodzenia na emerytury mundurowe mają być bardziej przejrzyste i jednolite.

Koniec „podwójnych świadczeń”?

Projekt przewiduje także zmianę, która może ograniczyć kontrowersyjne sytuacje. Chodzi o możliwość zawieszenia świadczenia, gdy osoba wraca do służby.

W praktyce oznacza to, że ktoś pobierający emeryturę wojskową, a jednocześnie pracujący w innej formacji, nie będzie mógł jednocześnie korzystać z obu źródeł dochodu. To rozwiązanie ma uporządkować system i ograniczyć nadużycia.

Nawet 8 tys. złotych emerytury

Nie bez powodu temat budzi emocje. Emerytury mundurowe należą do najwyższych w Polsce. Średnie świadczenie wojskowe wynosi około 6,4 tys. zł brutto miesięcznie, ale w praktyce kwoty są bardzo zróżnicowane.

Najwyższe świadczenia trafiają do starszych oficerów – ponad 8,2 tys. zł. Oficerowie młodsi mogą liczyć na około 5,5 tys. zł, podoficerowie na około 4,2 tys. zł, a szeregowi na ponad 3,6 tys. zł.

To poziom znacznie wyższy niż przeciętna emerytura wypłacana w systemie powszechnym.

Dla jednych 15, dla innych 25 lat

Kto dziś może przejść na emeryturę wcześniej? Obecne przepisy są skomplikowane i zależą od momentu rozpoczęcia służby. Osoby, które zaczęły ją przed końcem 2012 roku, mogą przejść na emeryturę już po 15 latach. Z kolei młodsze roczniki muszą spełnić bardziej rygorystyczne warunki – co najmniej 25 lat służby, a czasem także wymóg wieku, np. 55 lat. To właśnie te różnice mają zostać ograniczone przez nowe przepisy.

Zgodnie z informacjami „Gazety Prawnej”, projekt ma zostać przyjęty przez rząd w IV kwartale 2026 roku. To oznacza, że na konkretne decyzje trzeba jeszcze poczekać, ale kierunek zmian jest już jasno określony.

Planowane zmiany mogą znacząco wpłynąć na rynek pracy i system świadczeń. Dla części osób oznaczają szybszy dostęp do emerytury, dla innych – bardziej przewidywalne zasady.

