Donald Tusk przyspiesza

To może być jedna z najważniejszych decyzji dla bezpieczeństwa Polski. Premier Donald Tusk ogłosił, że rząd jest o krok od podpisania unijnej umowy SAFE.

Szef rządy wyznaczył termin na najbliższy piątek. Sprawa jest pilna, bo chodzi o ogromne pieniądze i jeszcze większe zakupy dla wojska.

Miliardy euro dla Polski już na horyzoncie

Program SAFE to gigantyczny unijny fundusz wart aż 150 miliardów euro. Polska może z niego dostać aż 43,7 miliarda euro. Te pieniądze mają pójść na nowoczesny sprzęt wojskowy od systemów antydronowych po obronę przeciwlotniczą.

I to, co jest ważne – podkreślał szef rządu - aż 89 proc. tej kwoty ma trafić do polskich firm. To oznacza nie tylko bezpieczeństwo, ale i zastrzyk gotówki dla naszej gospodarki.

Podpisy już czekają

Pod dokumentem podpiszą się najważniejsze osoby w państwie. Wśród nich m.in. wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister finansów Andrzej Domański. Swoje podpisy złożą też przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego.

Z drugiej strony stołu będzie Komisja Europejska i jej komisarze.

Czas ucieka. Kluczowy termin w maju

Rząd się spieszy nie bez powodu. Do końca maja Polska może samodzielnie zamawiać sprzęt wojskowy. Po tym terminie będzie już trudniej, konieczna będzie współpraca z innymi krajami.

A to oznacza mniej swobody i potencjalnie większe koszty.

Weto prezydenta? Rząd znalazł sposób

Sprawa SAFE nie była jednak taka prosta. W marcu prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą program.

Rząd szybko zareagował i przyjął specjalną uchwałę, która pozwala podpisać umowę mimo przeszkód. Pieniądze mają zostać pożyczone przez BGK i trafić do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Stawka jest ogromna

Zdaniem analityków rynku tu nie chodzi tylko o politykę. Chodzi o bezpieczeństwo kraju i miliardy euro, które mogą wzmocnić polską armię.

A wyznaczony przez szefa rządu piątek może być dniem, który zdecyduje o przyszłości polskiej obronności.

PTNW Henryka Bochniarz