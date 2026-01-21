Kurs dolara mocno w dół. Złoty też traci. Zobacz, co się dzieje z kursami walut!

Szymon Szadkowski
Szymon Szadkowski
2026-01-21 9:47

Dolar gwałtownie traci na wartości, a kurs euro do dolara osiąga roczne maksima. Jak wskazują analitycy ING Banku Śląskiego, głównym powodem są napięcia geopolityczne na linii USA-Europa. Niepewność uderza także w polską walutę. Osłabienie złotego jest jednak hamowane w oczekiwaniu na kluczowe dane makro i decyzję Rady Polityki Pieniężnej.

Złożone banknoty jednodolarowe z portretem George'a Washingtona, leżące na innych banknotach, symbolizujące aktualne notowania i osłabienie dolara, o czym możesz przeczytać na Super Biznes.

i

Złożone banknoty jednodolarowe z portretem George'a Washingtona, leżące na innych banknotach, symbolizujące aktualne notowania i osłabienie dolara, o czym możesz przeczytać na Super Biznes.
Super Biznes SE Google News
  • Dolar traci na wartości: Kurs €/US$ wzrósł o ponad centa, osiągając 1,1768, co jest najsilniejszym ruchem od września i wynika z napięć między USA a Europą dotyczących Grenlandii.
  • Rynek testuje scenariusz "sell America": Inwestorzy tracą zaufanie do aktywów dolarowych, a dzisiejsze wystąpienie prezydenta Trumpa w Davos będzie kluczowe dla zmienności dolara.
  • Złoty reaguje przeceną: Polska waluta osłabiła się o dwa grosze do 4,2310 za euro, co jest efektem napięć geopolitycznych i oczekiwań na cięcie stóp procentowych w lutym.
  • Ważne dane makro z Polski: Jutrzejsze dane makroekonomiczne z Polski zadecydują o dalszym kierunku złotego i mogą wpłynąć na decyzje Rady Polityki Pieniężnej dotyczące stóp procentowych

Co stoi za nagłym osłabieniem dolara?

Amerykańska waluta przeżywa trudne chwile. We wtorek kurs eurodolara (€/US$) rósł momentami o ponad centa, co było najsilniejszym dziennym umocnieniem euro od września ubiegłego roku. W efekcie notowania sięgnęły poziomu 1,1768. Analitycy są zgodni co do przyczyn tak dynamicznych zmian na rynku walutowym.

Źródłem bezprecedensowej przeceny amerykańskiej waluty pozostają narastające napięcia geopolityczne na linii USA – Europa, których zarzewiem jest spór o Grenlandię. Groźba eskalacji konfliktu, zarówno na płaszczyźnie handlowej poprzez wprowadzenie dodatkowych ceł, jak i potencjalnie militarnej, budzi ogromny niepokój na rynkach finansowych i skłania inwestorów do wyprzedaży dolara.

Co ze złotym? Kursy walut pod presją geopolityki i RPP

Globalne przetasowania nie omijają polskiego rynku. Polski złoty, podobnie jak inne waluty regionu, reaguje na globalną niepewność, czego efektem jest widoczne osłabienie złotego wobec głównych walut. Od ubiegłotygodniowej, łagodnej w wymowie konferencji prezesa NBP, złoty stracił już dwa grosze, a kurs €/PLN wzrósł we wtorek do maksymalnego poziomu 4,2310.

Dodatkowym ciężarem dla krajowej waluty pozostaje wzrost oczekiwań na cięcie stóp procentowych. Rynek coraz mocniej wycenia scenariusz, w którym Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się na taki ruch już na lutowym posiedzeniu. Inwestorzy z niecierpliwością wyczekują na jutrzejszy zestaw danych makro z polskiej gospodarki. Dobre odczyty mogą osłabić wiarę w cięcie stóp, a tym samym dać impuls do umocnienia złotego. Kluczowe będzie także dzisiejsze wystąpienie prezydenta USA w Davos, które może wpłynąć na dalszą zmienność na rynkach.

Ile kosztuje euro, dolar i frank? Aktualne kursy walut

Zawirowania na światowych rynkach bezpośrednio przekładają się na portfele Polaków. W środę rano za główne waluty trzeba było zapłacić:

  • 1 euro (EUR): 4,22 zł
  • 1 dolar amerykański (USD): 3,60 zł
  • 1 frank szwajcarski (CHF): 4,55 zł
  • 1 funt brytyjski (GBP): 4,84 zł

Każda zmiana sentymentu globalnego i każda decyzja banków centralnych będzie miała w najbliższych dniach bezpośredni wpływ na powyższe notowania.

Pieniądze To Nie Wszystko - Piotr Arak | 2025 12 15

Polecany artykuł:

Nowy podatek od kilometra zastąpi opłatę w paliwie. Tyle zapłacą kierowcy
QUIZ od PRL do kapitalizmu. Balcerowicz, bezrobocie, kuroniówka. Jak dobrze znasz polską transformację?
Pytanie 1 z 10
Kiedy wprowadzono Plan Balcerowicza?
Tak zmienił się Leszek Balcerowicz od czasu planu Balcerowicza
Najsztub pyta
HAZARD, GANGSTERKA I LATA 90. Jak naprawdę wyglądały mafijne układy w Polsce? | Najsztub Pyta
Najsztub pyta
Mediateka.pl
Sponsor podcastu:
NEXT FILM, dystrybutor filmu "Wielka Warszawska"
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DOLAR