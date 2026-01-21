Dolar traci na wartości: Kurs €/US$ wzrósł o ponad centa, osiągając 1,1768, co jest najsilniejszym ruchem od września i wynika z napięć między USA a Europą dotyczących Grenlandii.

Co stoi za nagłym osłabieniem dolara?

Amerykańska waluta przeżywa trudne chwile. We wtorek kurs eurodolara (€/US$) rósł momentami o ponad centa, co było najsilniejszym dziennym umocnieniem euro od września ubiegłego roku. W efekcie notowania sięgnęły poziomu 1,1768. Analitycy są zgodni co do przyczyn tak dynamicznych zmian na rynku walutowym.

Źródłem bezprecedensowej przeceny amerykańskiej waluty pozostają narastające napięcia geopolityczne na linii USA – Europa, których zarzewiem jest spór o Grenlandię. Groźba eskalacji konfliktu, zarówno na płaszczyźnie handlowej poprzez wprowadzenie dodatkowych ceł, jak i potencjalnie militarnej, budzi ogromny niepokój na rynkach finansowych i skłania inwestorów do wyprzedaży dolara.

Co ze złotym? Kursy walut pod presją geopolityki i RPP

Globalne przetasowania nie omijają polskiego rynku. Polski złoty, podobnie jak inne waluty regionu, reaguje na globalną niepewność, czego efektem jest widoczne osłabienie złotego wobec głównych walut. Od ubiegłotygodniowej, łagodnej w wymowie konferencji prezesa NBP, złoty stracił już dwa grosze, a kurs €/PLN wzrósł we wtorek do maksymalnego poziomu 4,2310.

Dodatkowym ciężarem dla krajowej waluty pozostaje wzrost oczekiwań na cięcie stóp procentowych. Rynek coraz mocniej wycenia scenariusz, w którym Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się na taki ruch już na lutowym posiedzeniu. Inwestorzy z niecierpliwością wyczekują na jutrzejszy zestaw danych makro z polskiej gospodarki. Dobre odczyty mogą osłabić wiarę w cięcie stóp, a tym samym dać impuls do umocnienia złotego. Kluczowe będzie także dzisiejsze wystąpienie prezydenta USA w Davos, które może wpłynąć na dalszą zmienność na rynkach.

Ile kosztuje euro, dolar i frank? Aktualne kursy walut

Zawirowania na światowych rynkach bezpośrednio przekładają się na portfele Polaków. W środę rano za główne waluty trzeba było zapłacić:

1 euro (EUR): 4,22 zł

1 dolar amerykański (USD): 3,60 zł

1 frank szwajcarski (CHF): 4,55 zł

1 funt brytyjski (GBP): 4,84 zł

Każda zmiana sentymentu globalnego i każda decyzja banków centralnych będzie miała w najbliższych dniach bezpośredni wpływ na powyższe notowania.

