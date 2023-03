Kurs walut [02.03.2023 r.]. Złoty w czwartek rano osłabiał się względem głównych walut

Złoty słabszy względem głównych walut

W czwartek ok. godz. 7.00 euro umacniało się względem złotego o 0,08 proc., do ponad 4,67 zł. Z kolei dolar drożał o 0,29 proc., do ponad 4,39 zł. Frank szwajcarski zyskiwał względem złotego 0,01 proc. i był wyceniany na ok. 4,66 zł.

W środę polska waluta zyskiwała do wszystkich głównych walut

W środę ok. godz. 17.30 polska waluta zyskiwała na wartości wobec euro 0,60 proc., do dolara amerykańskiego złoty zyskał 1,53 proc., a względem franka szwajcarskiego był 1,14 proc. na plusie.

Około 17.30 za wspólną walutę trzeba było zapłacić 4,67 zł, dolar amerykański kosztował 4,38 zł, a za franka szwajcarskiego płacono 4,66 zł. W środę rano euro kosztowało 4,70 zł, za dolara amerykańskiego płacono 4,44 zł. Frank kosztował 4,72 zł.

