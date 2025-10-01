Kursy walut 01.10.2025. Stabilna sytuacja złotego, dolar rośnie

2025-10-01 10:17

Kursy walut 01.10.2025. Za euro (EUR) zapłacimy 4,26 zł; za dolara (USD) 3,63 zł; za franka szwajcarskiego (CHF) 4,56 zł; a za funta szterlinga (GBP) 4,89 zł. Złoty rankiem zaliczał nieznaczne straty względem głównych walut, później się ustabilizował. Za to dolar rośnie dolar.

Ręka układająca złote monety na stosie innych monet. Obok widać stosy srebrnych monet. Zdjęcie ilustruje kwestie oszczędzania i inwestowania, co jest istotne przy analizie kursów walut. Dowiedz się więcej na ten temat na Super Biznes.

i

Kursy walut 01.10.2025. Kurs pary euro-złoty rozpoczął się nieznacznym wzrostem europejskiej waluty i zmierzał do 4,27 zł; obecnie jednak polska waluta odrabia straty i kosztuje 4,26 zł. Dolar rano kosztował 3,63 zł; zaliczał nieznaczne wzrosty, aby koło godziny 9:00 spaść do 3,62 zł; obecnie znów kosztuje 3,63 zł.

Frank szwajcarski mimo chwilowego wzrostu rano utrzymuje się na stabilnym poziomie 4,56 zł; z kolei funt szterling mimo chwilowego spadku rano, ustabilizował się na poziomie 4,88-4,89 zł. 

Rośnie za to para euro-dolar, której kurs wynosił wczoraj 1,17 zł, a obecnie to 1,18 zł.

  • EUR/PLN 4,2615
  • USD/PLN 3,6271
  • CHF/PLN 4,5634
  • GBP/PLN 4,8848

Co wpłynie na kursy walut 01.10.2025?

Dla kursu dolara kluczowe mogą być kolejne wydarzenia związane z shutdownem USA i braku porozumienia w kwestii budżetu. Istotny będzie także raport ISM dla przemysłu.

Inwestujący we franka szwajcarskiego istotne będą dane o sprzedaży detalicznej w Szwajcarii. Dla euro ważne będą dane o inflacji konsumenckiej w strefie euro i wystąpienie szefa Bundesbanku Joachima Nagela,

Z pespektywy polskiej waluty warto obserwować reakcje rynków na wprowadzenie systemu kaucyjnego na butelki i puszki, a także publikację indeksu PMI dla przemysłu.

