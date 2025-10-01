Kursy walut 01.10.2025. Stabilna sytuacja złotego, dolar rośnie

Kursy walut 01.10.2025

Kursy walut 01.10.2025. Kurs pary euro-złoty rozpoczął się nieznacznym wzrostem europejskiej waluty i zmierzał do 4,27 zł; obecnie jednak polska waluta odrabia straty i kosztuje 4,26 zł. Dolar rano kosztował 3,63 zł; zaliczał nieznaczne wzrosty, aby koło godziny 9:00 spaść do 3,62 zł; obecnie znów kosztuje 3,63 zł.

Frank szwajcarski mimo chwilowego wzrostu rano utrzymuje się na stabilnym poziomie 4,56 zł; z kolei funt szterling mimo chwilowego spadku rano, ustabilizował się na poziomie 4,88-4,89 zł.

Rośnie za to para euro-dolar, której kurs wynosił wczoraj 1,17 zł, a obecnie to 1,18 zł.

EUR/PLN 4,2615

4,2615 USD/PLN 3,6271

3,6271 CHF/PLN 4,5634

4,5634 GBP/PLN 4,8848

Co wpłynie na kursy walut 01.10.2025?

Dla kursu dolara kluczowe mogą być kolejne wydarzenia związane z shutdownem USA i braku porozumienia w kwestii budżetu. Istotny będzie także raport ISM dla przemysłu.

Inwestujący we franka szwajcarskiego istotne będą dane o sprzedaży detalicznej w Szwajcarii. Dla euro ważne będą dane o inflacji konsumenckiej w strefie euro i wystąpienie szefa Bundesbanku Joachima Nagela,

Z pespektywy polskiej waluty warto obserwować reakcje rynków na wprowadzenie systemu kaucyjnego na butelki i puszki, a także publikację indeksu PMI dla przemysłu.

