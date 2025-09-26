Kursy walut w piątek 26.09.2025. Na rynkach walutowych względna stabilizacja

Agnieszka Grotek
2025-09-26 8:50

Kursy walut w piątek, 26 września 2025 roku. O poranku euro kosztuje 4,27 zł, dolar amerykański 3,65 zł, funt brytyjski 4,88 zł, zaś frank szwajcarski 4,57 zł. Na rynkach walut widać względną stabilizację. Odnotowywane są minimalne wahnięcia w przypadku kluczowych walut. Jakie czynniki mają wpływ na kursy walut?

Dłoń ostrożnie umieszczająca złotą monetę na stosie na tle innych stosów srebrnych i złotych monet leżących na dokumentach. Scena symbolizuje inwestycje i zmiany kursów walut, o czym szerzej przeczytasz na Super Biznes.

• Rano 26 września 2025 roku kurs euro wynosi 4,27 zł, dolara 3,65 zł, funta 4,88 zł, a franka szwajcarskiego 4,57 zł.

• Sytuacja na rynku walutowym jest stabilna, z minimalnymi wahaniami kluczowych walut, w większości na ich korzyść.

• Polityka monetarna banków centralnych, inflacja, wzrost gospodarczy i stabilność polityczna to główne czynniki wpływające na kursy walut.

• Dowiedz się, jak saldo bilansu płatniczego, spekulacja i nastroje rynkowe kształtują wartość walut i dlaczego dolar czy frank szwajcarski są "bezpiecznymi przystaniami".

Jakie są kursy walut o poranku w piątek, 26 września 2025 roku? O poranku euro kosztuje 4,27 zł, dolar amerykański 3,65 zł, funt brytyjski 4,88 zł, zaś frank szwajcarski 4,57 zł. Na rynku walutowym widać względne ustabilizowanie sytuacji. Kluczowe waluty odnotowują minimalne wahnięcia, w większości na ich korzyść. Ale generalnie najważniejsze waluty pozostają na względnie stałym poziomie. Co wpływa na kursy walut?

  • Polityka monetarna banków centralnych: Decyzje dotyczące stóp procentowych, programów skupu aktywów (tzw. luzowanie ilościowe) mają bezpośredni wpływ na atrakcyjność danej waluty dla inwestorów. Wyższe stopy procentowe zazwyczaj przyciągają kapitał zagraniczny, co wzmacnia walutę.
  • Inflacja: Wysoka inflacja w danym kraju osłabia jego walutę, ponieważ zmniejsza siłę nabywczą pieniądza.
  • Wzrost gospodarczy: Silny wzrost gospodarczy zazwyczaj wzmacnia walutę, ponieważ sygnalizuje dobrą kondycję gospodarki i przyciąga inwestycje.
  • Sytuacja polityczna: Stabilność polityczna i przewidywalność prawa sprzyjają inwestycjom i wzmacniają walutę. Niepewność polityczna, konflikty zbrojne czy zmiany rządów mogą osłabić walutę.
  • Saldo bilansu płatniczego: Nadwyżka w bilansie płatniczym (eksport przewyższa import) zazwyczaj wzmacnia walutę, ponieważ oznacza większy popyt na nią ze strony zagranicznych nabywców.
  • Spekulacja: Działania spekulacyjne na rynku walutowym mogą powodować krótkotrwałe, ale gwałtowne wahania kursów.
  • Nastroje rynkowe: Ogólny sentyment inwestorów, ich apetyt na ryzyko lub awersja do niego, również wpływają na kursy walut. W czasach niepewności inwestorzy często uciekają do tzw. bezpiecznych przystani, takich jak dolar amerykański czy frank szwajcarski.
