Kursy walut 03.10.2025. Złoty odrabia straty względem głównych walut

Kursy walut 03.10.2025. Złoty odrabia straty

Złoty po kiepskim czwartku odrabia straty. Koło godziny 9 złoty zaczął marsz w górę, najbardziej względem dolara z 3,6348, który w pewnym momencie wynosił 3,6242; obecnie odbija w kierunku 3,63 zł. Złoty odrabia też straty względem franka szwajcarskiego, z 4,5570 zł; a obecnie spadł niemal o grosz do 4,5484 i nie odbija w górę.

Mniejszy spadek zaliczyła para euro-złoty, z 4,2598 do 4,2542; obecnie nastąpiło jednak lekkie odbicie do 4,2556. Najmniejszy spadek złotego nastąpił wobec funta szterlinga, z 4,8838 do 4,8791; ale obecnie brytyjska waluta odbija do 4,8823.

Kursy walut 03.10.2025 [10:15]

EUR/PLN 4,2553

4,2553 USD/PLN 3,6251

3,6251 CHF/PLN 4,5484

4,5484 GBP/PLN 4,8817

Co wpłynie na kursy walut 03.10.2025?

Dla złotego kluczowe mogą być oczekiwania rynkowe przed październikowym posiedzeniem RPP. Z kolei dla euro istotne będą dane o produkcji przemysłowej we Francji, oraz wskaźnikach PMI, dla Francji, Hiszpanii, Włoch, a także zbiorcze dla strefy euro. 3 października zaplanowane jest również przemówienie prezes EBC Christine Lagarde.

Pieniądze to nie wszystko | Marcin Zieliński