Kursy walut 03.10.2025. Złoty odrabia straty względem głównych walut

Kursy walut 03.10.2025. Złoty odrabia straty
Złoty po kiepskim czwartku odrabia straty. Koło godziny 9 złoty zaczął marsz w górę, najbardziej względem dolara z 3,6348, który w pewnym momencie wynosił 3,6242; obecnie odbija w kierunku 3,63 zł. Złoty odrabia też straty względem franka szwajcarskiego, z 4,5570 zł; a obecnie spadł niemal o grosz do 4,5484 i nie odbija w górę.
Mniejszy spadek zaliczyła para euro-złoty, z 4,2598 do 4,2542; obecnie nastąpiło jednak lekkie odbicie do 4,2556. Najmniejszy spadek złotego nastąpił wobec funta szterlinga, z 4,8838 do 4,8791; ale obecnie brytyjska waluta odbija do 4,8823.
Kursy walut 03.10.2025 [10:15]
- EUR/PLN 4,2553
- USD/PLN 3,6251
- CHF/PLN 4,5484
- GBP/PLN 4,8817
Co wpłynie na kursy walut 03.10.2025?
Dla złotego kluczowe mogą być oczekiwania rynkowe przed październikowym posiedzeniem RPP. Z kolei dla euro istotne będą dane o produkcji przemysłowej we Francji, oraz wskaźnikach PMI, dla Francji, Hiszpanii, Włoch, a także zbiorcze dla strefy euro. 3 października zaplanowane jest również przemówienie prezes EBC Christine Lagarde.
