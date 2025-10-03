Kursy walut 03.10.2025. Złoty odrabia straty względem głównych walut

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
2025-10-03 10:33

Kursy walut 03.10.2025. Za euro (EUR) zapłacimy 4,25 zł; za dolara (USD) 3,63 zł; za franka szwajcarskiego (CHF) 4,55 zł; a za funta szterlinga (GBP) 4,88 zł. Złoty nadrabia straty po kiepskim czwartku.

Rozrzucone banknoty euro i pln, w tym sto złotych spięte gumką, leżące na stosie. Przedstawia symbolicznie kursy walut, o których przeczytasz więcej na Super Biznes.

i

Kursy walut 03.10.2025. Złoty odrabia straty

Złoty po kiepskim czwartku odrabia straty. Koło godziny 9 złoty zaczął marsz w górę, najbardziej względem dolara z 3,6348, który w pewnym momencie wynosił 3,6242; obecnie odbija w kierunku 3,63 zł. Złoty odrabia też straty względem franka szwajcarskiego, z 4,5570 zł; a obecnie spadł niemal o grosz do 4,5484 i nie odbija w górę. 

Mniejszy spadek zaliczyła para euro-złoty, z 4,2598 do 4,2542; obecnie nastąpiło jednak lekkie odbicie do 4,2556. Najmniejszy spadek złotego nastąpił wobec funta szterlinga, z 4,8838 do 4,8791; ale obecnie brytyjska waluta odbija do 4,8823. 

Kursy walut 03.10.2025 [10:15]

  • EUR/PLN 4,2553
  • USD/PLN 3,6251
  • CHF/PLN 4,5484
  • GBP/PLN 4,8817

Co wpłynie na kursy walut 03.10.2025?

Dla złotego kluczowe mogą być oczekiwania rynkowe przed październikowym posiedzeniem RPP. Z kolei dla euro istotne będą dane o produkcji przemysłowej we Francji, oraz wskaźnikach PMI, dla Francji, Hiszpanii, Włoch, a także zbiorcze dla strefy euro. 3 października zaplanowane jest również przemówienie prezes EBC Christine Lagarde. 

