Kursy walut 03.12.2025. Dolar tanieje

Kursy walut 03.12.2025. Euro na zamknięciu było blisko granicy 4,24 zł (4,2348); ale później mimo chwilowego porannego odbicia, spadło do 4,2320. Potaniał także frank szwajcarski z 4,5360 na zamknięciu do 4,53 zł; mimo, że rano przez chwilę atakował 4,54 zł. Dosyć mocny kurs trzyma za to funt szterling, który na zamknięciu kosztował 4,8144, rano wszedł na górkę 4,8164; ale obecnie spadł do 4,8143.

Spadki zalicza za to dolar amerykański. Na zamknięciu kosztował 4,6419; a później wpadł w dołek, z chwilowymi niemrawymi odbiciami w górę - obecnie kurs amerykańskiej waluty kształtuje się na poziomie niższym niż wczoraj i wynosi 3,6356.

Co wpłynie na kursy walut 03.12.2025?

Na kursy walut wpływać będą wydarzenia związane z negocjacjami pokojowymi dotyczącymi wojny na Ukrainie, a także potencjalna eskalacja USA w kierunku Wenezueli, co szczególnie wpływa na rynek ropy.

Dla polskiej waluty kluczowe będzie zakończenie posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej i potencjalna decyzja o stopach procentowych.

