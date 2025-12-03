Kursy walut [03.12.2025]. Złoty cały czas mocny, dolar tanieje

2025-12-03 9:31

Kursy walut 03.12.2025. Za euro (EUR) zapłacimy 4,23 zł (PLN); za dolara (USD) 3,64 zł; za franka szwajcarskiego (CHF) 4,53 zł; a za funta szterlinga (GBP) 4,81 zł.

Kursy walut 03.12.2025. Dolar tanieje

Kursy walut 03.12.2025. Euro na zamknięciu było blisko granicy 4,24 zł (4,2348); ale później mimo chwilowego porannego odbicia, spadło do 4,2320. Potaniał także frank szwajcarski z 4,5360 na zamknięciu do 4,53 zł; mimo, że rano przez chwilę atakował 4,54 zł. Dosyć mocny kurs trzyma za to funt szterling, który na zamknięciu kosztował 4,8144, rano wszedł na górkę 4,8164; ale obecnie spadł do 4,8143.

Spadki zalicza za to dolar amerykański. Na zamknięciu kosztował 4,6419; a później wpadł w dołek, z chwilowymi niemrawymi odbiciami w górę - obecnie kurs amerykańskiej waluty kształtuje się na poziomie niższym niż wczoraj i wynosi 3,6356.

Kursy walut 03.12.2025

  • EUR/PLN 4,2320
  • USD/PLN 3,6356
  • CHF/PLN 4,5322
  • GBP/PLN 4,8136

Co wpłynie na kursy walut 03.12.2025?

Na kursy walut wpływać będą wydarzenia związane z negocjacjami pokojowymi dotyczącymi wojny na Ukrainie, a także potencjalna eskalacja USA w kierunku Wenezueli, co szczególnie wpływa na rynek ropy.

Dla polskiej waluty kluczowe będzie zakończenie posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej i potencjalna decyzja o stopach procentowych.

