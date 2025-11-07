Kursy walut 07.11.2025. Mocny złoty, główne waluty ze stratami, ale dolar rośnie

Konrad Karpiuk
2025-11-07 9:44

Kursy walut 07.11.2025. Za euro (EUR) zapłacimy 4,25 zł (PLN); za dolara (USD) 3,68 zł; za franka szwajcarskiego (CHF) 4,56 zł; a za funta szterlinga (GBP) 4,83 zł. Polska waluta jest na mocnym kursie, główne waluty próbują odbijać straty.

Rozsypane banknoty euro o nominałach 20, 50 i 100 euro, symbolizujące rynek walutowy i zmienne kursy walut. O aktualnych notowaniach głównych walut i ich wpływie na polski złoty przeczytasz na portalu Super Biznes.

i

Kursy walut 07.11.2025

Kursy walut 07.11.2025. Kurs euro wynosił 4,2506 na zamknięciu, rano zaczął spadać poniżej granicy 4,25 do 4,2475. Później odbił, ale dalej utrzymuje się w okolicy 4,25 zł. Z kolei dolar na zamknięciu miał kurs 3,6773 i później notował głównie wzrost - obecnie amerykańska waluta kosztuje 3,6838.

Spadki względem złotego zaliczają za to frank szwajcarski i funt szterling. Szwajcarska waluta na zamknięciu kosztowała 4,5639; jej kurs spadł w pewnym momencie do 4,5576; ale obecnie odbił do 4,56 zł. Z kolei funt szterling zaliczył bardziej spektakularny spadek, na zamknięciu kosztował 4,8350; w nocy chwilowo wzrósł do 4,8385; a potem spadł - teraz kurs wynosi 4,8313. 

Kursy walut 07.11.2025 [FOREX 09:30]

  • EUR/PLN 4,2500
  • GBP/PLN 3,6838
  • CHF/PLN 4,5600
  • GBP/PLN 4,8298

Co wpłynie na kursy walut 07.11.2025

Dla kursu złotego będzie raport o inflacji przedstawiony przez NBP, oraz dane GUS o przeciętnym wynagrodzeniu w trzecim kwartale 2025 roku. Dla euro istotne będzie wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku Joachima Nagela, oraz dane o bilansie handlu zagranicznego we wrześniu.

