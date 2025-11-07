Kursy walut 07.11.2025. Mocny złoty, główne waluty ze stratami, ale dolar rośnie

Kursy walut 07.11.2025
Kursy walut 07.11.2025. Kurs euro wynosił 4,2506 na zamknięciu, rano zaczął spadać poniżej granicy 4,25 do 4,2475. Później odbił, ale dalej utrzymuje się w okolicy 4,25 zł. Z kolei dolar na zamknięciu miał kurs 3,6773 i później notował głównie wzrost - obecnie amerykańska waluta kosztuje 3,6838.
Spadki względem złotego zaliczają za to frank szwajcarski i funt szterling. Szwajcarska waluta na zamknięciu kosztowała 4,5639; jej kurs spadł w pewnym momencie do 4,5576; ale obecnie odbił do 4,56 zł. Z kolei funt szterling zaliczył bardziej spektakularny spadek, na zamknięciu kosztował 4,8350; w nocy chwilowo wzrósł do 4,8385; a potem spadł - teraz kurs wynosi 4,8313.
Kursy walut 07.11.2025 [FOREX 09:30]
- EUR/PLN 4,2500
- GBP/PLN 3,6838
- CHF/PLN 4,5600
- GBP/PLN 4,8298
Co wpłynie na kursy walut 07.11.2025
Dla kursu złotego będzie raport o inflacji przedstawiony przez NBP, oraz dane GUS o przeciętnym wynagrodzeniu w trzecim kwartale 2025 roku. Dla euro istotne będzie wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku Joachima Nagela, oraz dane o bilansie handlu zagranicznego we wrześniu.
