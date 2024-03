Kursy walut 08.03.2024

Po czwartkowy wystąpieniu prezesa NBP Adama Glapińskiego nie doszło do znacznych zmian w kursie złotego. Obce waluty nieznacznie umocniły się wobec złotego, ale ten dalej jest wysoko wyceniany. Dolar dawno spadł poniżej 4 zł i nic nie wskazuje na to, aby wrócił do tej granicy, umocnił się o zaledwie jeden grosz. To najniższy kurs dolara od ponad dwóch miesięcy.

- Prezes NBP Adam Glapiński ponownie akcentował utrzymującą się niepewność. Głównym jej źródłem są ceny administrowane, ale wg RPP jest to przesłanka do utrzymywania stóp procentowych bez zmian. Złoty w trakcie konferencji lekko osłabł (o 0,2%), EURPLN znów zawrócił przy 4,30 - komentuje Bartosz Sawicki z Cinckiarz.pl na Twitterze.

Euro kosztuje ok. 4,30 zł i nieznacznie wzrosło. Podobnie jak umacniają się frank szwajcarski, który może niebawem zaatakować granicę 4,50 zł, rano kosztował jeszcze 4,98 zł, a obecnie to już 4,98 zł. Funt szterling rośnie, rano kosztował 5,03 zł i wzrósł do 5,05 zł.

Kursy walut 08.03.2024 FOREX [10:30]

EUR/PLN 4,3089

4,3089 USD/PLN 3,9417

3,9417 CHF/PLN 4,4988

4,4988 GBP/PLN 5,0523

Co wpłynie na kursy walut 08.03.2024?

Dla polskiej waluty istotna może być publikacja protokołu z posiedzenia RPP. Sporo się będzie działo w strefie euro, opublikowane zostaną dane o PKB za IV kwartał 2023 roku, ponadto Niemcy i Włochy podadzą dane o inflacji producenckiej za styczeń.

