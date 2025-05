Kursy walut 08.05.2025. Złoty reaguje na cięcia stóp procentowych

Pierwsze kroki repolonizacji gospodarki? Polskie firmy gotowe do budowy elektrowni jądrowej

7 kwietnia w środę, Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o obniżce stóp procentowych w Polsce z o 0,5 punktów procentowych do poziomu 5,25 proc. To pierwsza obniżka od końcówki 2023 roku. Co jednak ciekawe, nie wpłynęła ona znacznie na kurs złotego, bo była spodziewana przez analityków, więc rynek przyjął ją spokojnie.

Z kolei amerykański FED nie dokonał zmiany stóp procentowych, również dolar nie zaliczył znacznych zmian. W poniedziałkowy poranek amerykańska waluta zalicza nieznaczny wzrost względem złotego, ale wciąż daleko jej od granicy 3,79 zł. Euro utrzymuje się na stabilnym poziomie 4,27 zł, podobnie jak frank szwajcarski kosztujący 4,57 zł. Rośnie za to funt szterling, który kosztuje 5,02 zł; jeszcze niedawno brytyjska waluta kosztowała równe 5 zł.

EUR/PLN 4,2713

4,2713 USD/PLN 3,7845

3,7845 CHF/PLN 4,5777

4,5777 GBP/PLN 5,0286

Co wpłynie na kursy walut 08.05.2025?

Dla polskiej waluty kluczowe będzie wystąpienie prezesa NBP Adama Glapińskiego. Dla euro istotne będą dane z Niemiec o produkcji przemysłowej i handlu zagranicznym. Dla dolara ważne będzie ogłoszenie informacji o wydajności i kosztach pracy w gospodarce. Na kurs funt wpłynąć może kwartalny report BoE oraz decyzja o stopach procentowych.

