RPP obniżyła stopy procentowe!

Jak podała w komunikacie Rada Polityki Pieniężnej, stopy procentowe w maju zostały obniżone o 0,5 punktów procentowych. Tym samym główna stopa referencyjna spadła z 5,75 proc. do 5,25 proc. To długo oczekiwana obniżka, ostatnia nastąpiła przed wyborami parlamentarnymi w październiku 2023 roku (obniżka wyniosła wtedy 0,25 p.p.).

Przypomnijmy, że w 2020 roku w reakcji na pandemię COVID-19 RPP obniżyła stopy procentowe niemal do zera, dokładnie do 0,1 proc. W październiku 2021 roku rozpoczął się cykl podwyżek stóp procentowych, który trwał do września 2022 roku, w tym czasie stopa referencyjna wzrosła z 0,1 proc. aż do 6,75 proc., co wiązało się z bezprecedensowym wzrostem rat kredytów.

Ile spadną raty kredytów?

Na spadek rat kredytów trzeba będzie jednak poczekać, bo oprocentowanie WIBOR 3M jest aktualizowane co 3 miesiące, a WIBOR 6M, co 6 miesięcy. Rynek jednak zaczął reagować na zapowiadane obniżki stóp procentowych i wskaźnik zaczął spadać wcześniej, stąd już najbliższe raty mogą być niższe. W perspektywie miesięcy powinny nastąpić kolejne spadki rat.

- Należy też dodać, że będą przypadki, w których rata spadnie w mniejszym stopniu niż podano [w tabeli - dop. red.]. Powyższe wyliczenia dotyczą stosunkowo nowych kredytów, a więc udzielanych w tym lub poprzednim roku. Tymczasem im „starszy” kredyt, tym zmiany stóp procentowych mają mniejszy wpływ na wysokość raty. W przypadku kredytu udzielonego np. 15 lat temu, rata spadnie w znacznie mniejszym stopniu - podkreśla Jarosław Sadowski, Dyrektor Departamentu Analiz Rankomat.pl.

Dokładne wyliczenia dotyczące spadku rat, możecie sprawdzić w tabeli na dole artykułu.

Jak podkreśla ekspert, wyliczenia dotyczą kredytów z oprocentowaniem zmiennym, w przypadku stałego oprocentowania rata spadnie dopiero po zakończeniu okresu obowiązywania stałej stawki, trwającego zazwyczaj 5 lat.

Wzrośnie też zdolność kredytowa

- Obniżka stóp o 0,5 p.p. poprawi też dostępność kredytów hipotecznych. Spadek rat podniesie dostępną kwotę kredytu o ok. 5 proc.. Jeśli ktoś na początku kwietnia mógł uzyskać maksymalnie 500 000 zł, to po obniżce stóp będzie to ok. 525 000 zł. W przypadku kredytów z oprocentowaniem zmiennym opartym na WIBOR 6M, wzrost może być nawet większy – np. do 538 000 zł – ponieważ ta stawka spadła już o 0,79 p.p. - dodaje Stadowski.

i Autor: rankomat.pl

i Autor: rankomat.pl

Piotr Arak, główny ekonomista VeloBank -EKG 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.