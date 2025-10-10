Ministrowie i wicepremierzy będą zwolnieni z opłat za lokale służbowe – koszty przejmie Kancelaria Premiera i ministerstwa, czyli podatnicy

– koszty przejmie Kancelaria Premiera i ministerstwa, czyli podatnicy Obecnie stawka czynszu wynosi tylko 50,55 zł za metr kwadratowy, czyli około 2974 zł miesięcznie za przeciętne mieszkanie

Większość ministrów będących parlamentarzystami i tak ma już dostęp do darmowych mieszkań poselskich

Nowelizacja ma wejść w życie siedem dni po ogłoszeniu i wymaga jedynie podpisu premiera Tuska

Koniec opłat za służbowe mieszkania ministrów

Do konsultacji publicznych trafił projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków i trybu obejmowania lokali przez osoby na kierowniczych stanowiskach państwowych. Dokument przygotowany przez Radę Ministrów zakłada istotną zmianę dla wicepremierów i ministrów – będą mogli oni korzystać z lokali służbowych całkowicie bezpłatnie.

Obecnie członkowie rządu mogą mieszkać w lokalach przyznawanych przez Kancelarię Premiera, ale muszą za nie płacić czynsz na zasadzie umowy najmu. Stawka wynosi 50,55 zł brutto za metr kwadratowy. Przy średniej powierzchni mieszkania wynoszącej 58,83 metra kwadratowego, miesięczny koszt najmu to około 2974 złote. To symboliczna kwota w porównaniu z cenami rynkowymi – za taką sumę w Warszawie trudno wynająć nawet małą kawalerkę.

Darmowe lokale służbowe – kto już z nich korzysta

Prawo do darmowego lokalu służbowego przysługuje obecnie prezydentowi, marszałkom Sejmu i Senatu oraz premierowi. Ich utrzymanie w pełni pokrywają urzędy obsługujące poszczególnych polityków. Prezydent ma do dyspozycji Pałac Prezydencki, Belweder, dworek w Ciechocinku, zamek w Wiśle oraz ośrodek na Półwyspie Helskim. Premier z kolei może mieszkać w willi przy ul. Parkowej w Warszawie.

Z informacji zawartych w Ocenie Skutków Regulacji wynika, że w ostatnich czterech latach z lokali służbowych przyznawanych przez Kancelarię Premiera korzystało zaledwie dwóch uprawnionych ministrów. Ta niska liczba wynika z faktu, że większość członków rządu to jednocześnie parlamentarzyści, którzy mają dostęp do hotelu poselskiego lub darmowych mieszkań na mocy innych przepisów.

Rząd Tuska uzasadnia zmiany w rozporządzeniu

W uzasadnieniu projektu nowelizacji autorzy wskazują na szczególną rolę, jaką pełnią wicepremierzy i ministrowie w strukturach państwa.

Proponowane rozwiązanie jest uzasadnione rolą, jaką pełnią wicepremierzy oraz ministrowie — członkowie Rady Ministrów oraz charakterem wykonywanych przez nich zadań związanych z zapewnieniem poprawności i sprawności działania struktur państwa

– czytamy w dokumencie.

Po wejściu w życie nowelizacji koszty utrzymania lokalu służbowego przysługującego wicepremierowi lub ministrowi będzie ponosił urząd wypłacający wynagrodzenie – czyli Kancelaria Premiera lub odpowiednie ministerstwo. Rozporządzenie wymaga jedynie podpisu premiera Donalda Tuska i ma wejść w życie po siedmiu dniach od ogłoszenia.

Mieszkania poselskie – alternatywa dla ministrów

Warto podkreślić, że planowana zmiana w praktyce nie wpłynie znacząco na sytuację większości członków rządu. Na mocy odrębnych przepisów wszyscy posłowie i senatorowie, którzy nie posiadają tytułu prawnego do lokalu w Warszawie, mają prawo do hotelu poselskiego lub darmowego mieszkania. W efekcie większość wicepremierów i ministrów, będących jednocześnie parlamentarzystami, już teraz ma zapewnione darmowe lokale służbowe.

Nowe rozporządzenie uporządkuje więc sytuację prawną i zrówna uprawnienia wszystkich członków rządu, niezależnie od tego, czy pełnią jednocześnie mandaty parlamentarne. Zmiana objęłaby przede wszystkim tych ministrów i wicepremierów, którzy nie są posłami ani senatorami i obecnie muszą płacić symboliczny czynsz za lokale służbowe.