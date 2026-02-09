Kursy walut 09.02.2026. Dolar traci
Euro na zamknięciu kosztowało 4,2205 zł; ale potem zaliczało spadek, aż do 4,2137 zł; czyli o ponad pół grosza. Podobny spadek zaliczył frank szwajcarski, z 4,6024 na zamknięciu do do 4,5965.
Większe spadki możemy zaobserwować w przypadku dolara - z 3,5704 na zamknięciu, amerykańska waluta spadła o niecałe dwa grosze do 3,55 zł. Niedawno rosnący funt szterling zaliczył mniejszy spadek bo z 4,6024 do 5,5965.
Z kolei nieznacznie rośnie z kolei kurs pary euro-dolar, z 1,1818 na zamknięciu do 1,1857 obecnie.
Kursy walut 09.02.2026 FOREX [09:30]
- EUR/PLN 4,2137
- USD/PLN 3,5533
- CHF/PLN 4,5965
- GBP/PLN 4,8340
Wydarzenia makroekonomiczne 09.02.2026
Na kurs euro wpłynąć może przemówienie Philipa R. Lane z Europejskiego Banku Centralnego, przemówienie prezesa niemieckiego Buba Joachima Naglea, a także dane o nastrojach inwestorów według Sentix. Istotne będą też aukcje francuskich obligacji skarbowych.
Dolarem zachwiać może wskaźnik trendów zaufania wg Conference Board, a także aukcje weksli skarbowych.
