Kursy walut 09.02.2026. Dolar traci

Euro na zamknięciu kosztowało 4,2205 zł; ale potem zaliczało spadek, aż do 4,2137 zł; czyli o ponad pół grosza. Podobny spadek zaliczył frank szwajcarski, z 4,6024 na zamknięciu do do 4,5965.

Większe spadki możemy zaobserwować w przypadku dolara - z 3,5704 na zamknięciu, amerykańska waluta spadła o niecałe dwa grosze do 3,55 zł. Niedawno rosnący funt szterling zaliczył mniejszy spadek bo z 4,6024 do 5,5965.

Z kolei nieznacznie rośnie z kolei kurs pary euro-dolar, z 1,1818 na zamknięciu do 1,1857 obecnie.

Kursy walut 09.02.2026 FOREX [09:30]

EUR/PLN 4,2137

4,2137 USD/PLN 3,5533

3,5533 CHF/PLN 4,5965

4,5965 GBP/PLN 4,8340

Wydarzenia makroekonomiczne 09.02.2026

Na kurs euro wpłynąć może przemówienie Philipa R. Lane z Europejskiego Banku Centralnego, przemówienie prezesa niemieckiego Buba Joachima Naglea, a także dane o nastrojach inwestorów według Sentix. Istotne będą też aukcje francuskich obligacji skarbowych.

Dolarem zachwiać może wskaźnik trendów zaufania wg Conference Board, a także aukcje weksli skarbowych.

Pieniądze to nie wszystko - Mateusz Balcerowicz