Nowe kursy walut [9.02.2026]. Spory spadek dolara, złoty rośnie

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
2026-02-09 9:59

Kursy walut 09.02.2026. Za euro (EUR) zapłacimy 4,21 zł; za dolara (USD) 3,55 zł; za franka szwajcarskiego (CHF) 4,60 zł; a za funta szterlinga 4,83 zł. Polska waluta rośnie najwięcej względem dolara, a mniejsze względem euro, franka i funta.

Banknoty: 500 zł, 200 zł i 100 dolarów z wizerunkiem Benjamina Franklina, symbolizujące wahania kursów walut. Dowiedz się więcej o spadku dolara i wzroście złotego na portalu Super Biznes.

i

Kursy walut 09.02.2026. Dolar traci

Euro na zamknięciu kosztowało 4,2205 zł; ale potem zaliczało spadek, aż do 4,2137 zł; czyli o ponad pół grosza. Podobny spadek zaliczył frank szwajcarski, z 4,6024 na zamknięciu do do 4,5965.

Większe spadki możemy zaobserwować w przypadku dolara - z 3,5704 na zamknięciu, amerykańska waluta spadła o niecałe dwa grosze do 3,55 zł. Niedawno rosnący funt szterling zaliczył mniejszy spadek bo z 4,6024 do 5,5965.

Z kolei nieznacznie rośnie z kolei kurs pary euro-dolar, z 1,1818 na zamknięciu do 1,1857 obecnie.

Kursy walut 09.02.2026 FOREX [09:30]

  • EUR/PLN 4,2137
  • USD/PLN 3,5533
  • CHF/PLN 4,5965
  • GBP/PLN 4,8340

Wydarzenia makroekonomiczne 09.02.2026

Na kurs euro wpłynąć może przemówienie Philipa R. Lane z Europejskiego Banku Centralnego, przemówienie prezesa niemieckiego Buba Joachima Naglea, a także dane o nastrojach inwestorów według Sentix. Istotne będą też aukcje francuskich obligacji skarbowych.

Dolarem zachwiać może wskaźnik trendów zaufania wg Conference Board, a także aukcje weksli skarbowych.

