Kursy walut 06.01.2026. Na zamknięciu euro kosztowało 4,2257 i choć zaliczało wzrosty zmierzające do 4,23 zł; tak koło 6 zaczęło zaliczać spektakularny spadek do obecnego poziomu 4,2197. Obecnie europejska waluta zaliczyła nieznaczne odbicie, niemniej dalej utrzymuje się na granicy 4,22 i 4,21 zł.

Również dolar, który na zamknięciu kosztował 3,5874 zaliczył poranny wzrost do 4,5916; aby potem pikować do 3,5785. Amerykańska waluta spadła więc o niecały grosz.

Podobnie wygląda sytuacja z frankiem szwajcarskim, kosztującym na zamknięciu 4,61 zł. Chwilowo wzrósł o pół grosza, aby potem zaliczyć spadek aż o jeden grosz.

Wyjątkiem pozostaje jednak funt szterling, który na zamknięciu kosztował 4,8552; rano zaliczał straty, ale później zaczął rosnąć nawet do 4,8622. Ostatecznie brytyjska waluta spadła do 8,5552 i pozostaje względnie stabilna wobec złotego.

EUR/PLN 4,2197

4,2197 USD/PLN 3,5785

3,5785 CHF/PLN 4,6009

4,6009 GBP/PLN 4,8552

Co wpłynie na kursy walut 06.02.2026?

Dla polskiej waluty istotna może być publikacja protokołu z ostatniego posiedzenia RPP. Z kolei dla dolara kluczowe będą długoterminowe i krótkoterminowe oczekiwania inflacyjne, a także wystąpienie publiczne członka zarządu Fed Philipa Jeffersona.

