Aktualne kursy walut [09.07.2024]. Złoty odrabia straty

To już dzisiaj

Kursy walut 09.07.2024.

Kursy walut 09.07.2024. Polska waluta odrabia straty, po tym jak wyniki wyborów we Francji pozytywnie zadziałały na europejską walutę. Euro kosztuje 4,26 zł i traci o niecałe 2 grosze względem wczorajszego kursu. Dolar spadł o ok. 1,5 grosza i kosztuje obecnie 3,93 zł, oddalając się od granicy 4 zł. O niecałe trzy grosze potaniał frank szwajcarski i kosztuje 4,38 zł, funt szterling zaliczył ok. 2 groszy straty i kosztuje 5,04 zł.

Kursy walut 09.07.2024 [FOREX 9:40]

EUR/PLN 4,2611

4,2611 USD/PLN 3,9363

3,9363 CHF/PLN 4,3833

4,3833 GBP/PLN 5,0409

Co wpłynie na kurs walut 09.07.2024?

Dla kursu dolara istotne będzie wystąpienie członków zarządu Fed Michaela S. Barra i Michelle Bowman, oraz przedstawienie raportu prezesa Fed nt. polityka monetarnej.