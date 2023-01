Kursy walut [11.01.2023]: Złoty traci wobec euro i franka. Zyskuje do dolara

Kursy walut [11.01.2023]

W środę ok. godz. 7.40 złoty osłabił się o 0,03 proc., do 4,69 zł za euro, a wobec franka szwajcarskiego o 0,04 proc.; wyceniany jest on na 4,73 zł. Polska waluta umocniła się o 0,18 proc. w stosunku do dolara amerykańskiego, który kosztuje 4,36 zł. Dla porównania we wtorek rano kursy głównych walut znajdowały się na podobnych poziomach. Złoty umocnił przed godziną 16.00, kiedy za euro trzeba było zapłacić 4,68 zł, za dolara 4,35 zł, a za franka 4,73 zł. Umocnienie zostało zniwelowane w ciągu godziny i polska waluta praktycznie powróciła do poziomów notowanych rano.

Moc poszczególnych walut zależy od wielu czynników, między innymi: wartość PKB, wysokość stóp procentowych, sytuację gospodarczą i polityczną danego kraju, sytuację międzynarodową, oraz różnice w stosunku importu do eksportu towarów i usług. Kursy walut są ustalane na podstawie danych z FOREX (międzynarodowy rynek walutowy). Waluty w Polsce wycenia Narodowy Bank Polski, który nim opublikuje dane kontaktuje się z innymi bankami, by tam uzyskać informacje o kursach euro i dolara oraz wylicza ich kurs według specjalnego algorytmu.

