[KURSY WALUT 14.02.2023] Złoty traci wobec euro i franka

We wtorek ok. godz. 7.30 złoty osłabił się o 0,12 proc., do euro, które kosztowało 4,78 zł, a także o 0,15 proc. w stosunku do franka szwajcarskiego wycenianego na 4,85 zł.

Polska waluta umocniła się zaś o 0,08 proc. wobec dolara amerykańskiego, który kosztował 4,45 zł.

W poniedziałek ok. godz. 17.30 euro kosztowało 4,78 zł, dolar 4,47 zł, a frank szwajcarski 4,84 zł.

