Kursy walut 16.02.2025. Umocnienie złotego

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
2026-02-16 11:44

Kursy walut 16.02.2025. Za euro (EUR) zapłacimy 4,21 zł; za dolara (USD) 3,55 zł; za franka szwajcarskiego (CHF) 4,61 zł; a za funta szterlinga (GBP) 4,84 zł. Złoty zaliczył stabilny poranek, poprawiając nieznacznie pozycję względem euro i dolara oraz umacniając się znacznie względem franka.

Banknoty stu dolarów leżące obok siebie, z wyraźnie widocznym wizerunkiem Benjamina Franklina, symbolizujące rynek walutowy i wahania kursów. Więcej o umocnieniu złotego względem innych walut przeczytasz na Super Biznes.

Kursy walut 16.02.2026

Dolar na zamknięciu kosztował 3,5489 zł; w nocy wzrósł do 3,5518; ale koło 7 zaczął spadać i obecnie kosztuje 3,5469 zł. 

Z kolei euro na zamknięciu kosztowało 4,2124 zł i do rana było dosyć stabilne, później zaczęło spadać poniżej 4,21 zł; obecnie kosztuje 4,2086 zł.

Spory spadek zaliczył frank szwajcarski. Kurs na zamknięciu wynosił 4,6209; ale koło 7 szwajcarska waluta zaczęła spadać poniżej 4,62 zł; a obecnie kosztuje 4,61 zł. 

Waha się również kurs funta, choć nie zaliczył tak spektakularnego spadku jak frank. Na zamknięciu kursy GBP/PLN wynosił 4,8443; spadł rankiem do 4,8397; ale później odbił znów powyżej 4,84; żeby zaliczyć ponowny spadek. Tym razem jednak brytyjska waluta nie spadła poniżej 4,84 zł.

Kursy walut 16.02.2026 [FOREX 11:15]

  • EUR/PLN 4,2086
  • USD/PLN 3,5469
  • CHF/PLN 4,6108
  • GBP/PLN 4,8408

Co wpłynie na kursy walut 16.02.2026?

Dla euro kluczowe będą dane o produkcji przemysłowej w grudniu. Dla złotego istotne będą dane GUS o obrotach towarowych handlu zagranicznego i produkcji usług w listopadzie 2025.

