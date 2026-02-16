Kursy walut 16.02.2025. Umocnienie złotego

Kursy walut 16.02.2026

Dolar na zamknięciu kosztował 3,5489 zł; w nocy wzrósł do 3,5518; ale koło 7 zaczął spadać i obecnie kosztuje 3,5469 zł.

Z kolei euro na zamknięciu kosztowało 4,2124 zł i do rana było dosyć stabilne, później zaczęło spadać poniżej 4,21 zł; obecnie kosztuje 4,2086 zł.

Spory spadek zaliczył frank szwajcarski. Kurs na zamknięciu wynosił 4,6209; ale koło 7 szwajcarska waluta zaczęła spadać poniżej 4,62 zł; a obecnie kosztuje 4,61 zł.

Waha się również kurs funta, choć nie zaliczył tak spektakularnego spadku jak frank. Na zamknięciu kursy GBP/PLN wynosił 4,8443; spadł rankiem do 4,8397; ale później odbił znów powyżej 4,84; żeby zaliczyć ponowny spadek. Tym razem jednak brytyjska waluta nie spadła poniżej 4,84 zł.

Kursy walut 16.02.2026 [FOREX 11:15]

EUR/PLN 4,2086

4,2086 USD/PLN 3,5469

3,5469 CHF/PLN 4,6108

4,6108 GBP/PLN 4,8408

Co wpłynie na kursy walut 16.02.2026?

Dla euro kluczowe będą dane o produkcji przemysłowej w grudniu. Dla złotego istotne będą dane GUS o obrotach towarowych handlu zagranicznego i produkcji usług w listopadzie 2025.

PTNW Balcerowicz