Aktualna sytuacja na rynku walutowym przynosi mieszane sygnały. Podczas gdy niektóre waluty utrzymują stabilną pozycję, inne doświadczają wahań. Przyjrzyjmy się bliżej, jak kształtują się kursy walut w dniu 16 grudnia 2025.

Stabilne euro i dolar

Dobra wiadomość dla osób planujących transakcje w euro lub dolarach – obie waluty utrzymują stabilny kurs. Kurs euro wynosi 4,22 zł i pozostaje stabilny. Zaś za jednego dolara zapłacimy 3,59 zł. Kurs dolara również charakteryzuje się stabilnością. Kolejną walutą, która nie zaskakuje dziś swoimi notowaniami, jest frank szwajcarski. Kurs franka szwajcarskiego utrzymuje się na poziomie 4,51 zł. Nieco inaczej wygląda sytuacja funta brytyjskiego. Kurs funta brytyjskiego wynosi 4,80 zł i notuje spadki.

Co wpływa na kursy walut?

Zastanawiasz się, co determinuje wahania kursów walut? Odpowiedź jest złożona i obejmuje szereg czynników ekonomicznych, politycznych i psychologicznych. Oto kilka kluczowych elementów:

Polityka monetarna: Decyzje banków centralnych, takie jak Europejski Bank Centralny (EBC) czy Federalna Rezerwa (FED), dotyczące stóp procentowych i podaży pieniądza, mają ogromny wpływ na kursy walut. Podwyżka stóp procentowych zazwyczaj wzmacnia walutę danego kraju, ponieważ przyciąga kapitał zagraniczny.

Inflacja: Wysoka inflacja osłabia walutę, ponieważ zmniejsza jej siłę nabywczą. Inwestorzy unikają walut krajów z wysoką inflacją, co prowadzi do spadku ich wartości.

Wzrost gospodarczy: Silny wzrost gospodarczy zazwyczaj wzmacnia walutę, ponieważ sygnalizuje dobrą kondycję gospodarki i przyciąga inwestycje.

Stabilność polityczna: Stabilność polityczna i prawna jest kluczowa dla zaufania inwestorów. Niepewność polityczna, konflikty lub zmiany w prawie mogą osłabić walutę danego kraju.

Saldo bilansu płatniczego: Nadwyżka w bilansie płatniczym (eksport przewyższający import) zazwyczaj wzmacnia walutę, ponieważ oznacza większy popyt na nią.

Spekulacja: Spekulanci walutowi, przewidując przyszłe zmiany kursów, mogą wpływać na bieżące notowania poprzez swoje transakcje. Duże transakcje spekulacyjne mogą powodować gwałtowne wahania kursów.

Sentyment rynkowy: Nastroje i oczekiwania inwestorów również mają wpływ na kursy walut. Optymizm co do przyszłości gospodarki danego kraju może wzmocnić jego walutę, a pesymizm – osłabić.

Dług publiczny: Wysoki dług publiczny może osłabić walutę, ponieważ rodzi obawy o stabilność finansów publicznych danego kraju.

Ceny surowców: W przypadku krajów, które są dużymi eksporterami surowców, ceny tych surowców mają duży wpływ na ich waluty. Na przykład, wzrost cen ropy naftowej może wzmocnić walutę kraju eksportującego ropę.

