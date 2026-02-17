Kursy walut 17.02.2026. Złoty lekko traci

Kursy walut 17.02.2026. Złoty z lekkimi stratami

Kursy walut 17.02.2026. Kurs euro-złoty na zamknięciu wynosił 4,2165; rano zaczął rosnąć i zbliża się do granicy 4,22 zł. Rośnie również dolar, z 3,5573 na zamknięciu - przekroczył już granicę 3,56 zł; rano zbliżał się nawet do 3,57 zł; ale później nieco stracił impet. Rósł także frank szwajcarski po mocnych spadkach z wczorajszego dnia - na zamknięciu kurs wynosił 4,6228; a obecnie przekroczył już 4,63 zł.

O około pół grosza spadł za to kurs funta szterlinga z 4,8488 na zamknięciu do 4,8422.

Kursy walut 17.02.2026

EUR/PLN 4,2198

4,2198 USD/PLN 3,5645

3,5645 CHF/PLN 4,6307

4,6307 GBP/PLN 4,8422

Co wpłynie na kursy walut 17.02.2026?

Dla funta szterlinga kluczowe będą kwartalne dane o wydajności pracy, a dla euro indeks ZEW (dla strefy euro i Niemiec), posiedzenie ECOFIN, aukcje 2-letnich obligacji rządu Niemiec i przemówienie szefa niemieckiego BUBA Burkharda Balza.

Dla dolara istotna będzie tygodniowa zmiana zatrudnienia według ADP, oraz aukcje 3- i 6-miesięcznych weksli skarbowych. Planowane są także wystąpienia wiceprzewodniczącego fed. ds. nadzoru Michaela S. Barra' oraz członkini FOMC Mary Daly.

PTNW Balcerowicz