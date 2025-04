Mamy za dużo energii i za mało mocy? Niemcy już to przerabiali

Jak zauważają analitycy XTB po tym jak Donald Trump wycofał się z atakowania Fedu i padły sugestie łagodniejszej polityki wobec Chin, dolar zaczął się umacniać. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział, że nie zamierza zwalniać prezesa Fed Jerome Powella, ale żąda od niego obniżenia stóp procentowych.

W kwestii Chin Trump powiedział, że "będzie bardzo miły" w rozmowach handlowych i zapowiedział, że cła mogą być obniżone, ale na pewno stawka będzie większa niż zero. Tym samym kurs pary euro/dolar wynosi obecnie ok. 1,13 (i zmierza powoli do 1,14), a w przeliczeniu na polską walutę za dolara zapłacimy 3,76 zł.

Kursy walut 23.04.2025 FOREX [09:00]

EUR/PLN 4,2855

4,2855 USD/PLN 3,7628

3,7628 CHF/PLN 4,5792

4,5792 GBP/PLN 5,0130

5,0130 EUR/USD 1,1381

Co może wpłynąć na kursy walut 23.04.2025?

Na kurs złotego może płynąć zaplanowane ogłoszenie umowy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej między Polską, a Norwegią, Islandią i Liechtensteinem dotyczącej wdrażania funduszy norweskich. BIEC poda także wskaźnik dobrobytu dla Polski. Publikowane będą także dane o sprzedaży detalicznej w Polsce.

Planowane jest również przemówienie członka ECB, Lane Speaks.

Na kurs euro mogą wpłynąć dane o indeksie PMI dla przemysłu i usług we Francji, Niemczech, całej strefie Euro, Wielkiej Brytanii i USA.

