Kursy walut 23.10.2025. Złoty mocny względem głównych walut

Konrad Karpiuk
2025-10-23 10:15

Kursy walut 23.10.2025. Za euro (EUR) zapłacimy 4,23 zł (PLN), za dolara (USD) 3,65 zł; za franka szwajcarskiego (CHF) 4,58 zł; a za funta szterlinga (GBP) 4,87 zł. Polska waluta pozostaje mocna względem głównych walut.

Autor: Udra11

Kursy walut 23.10.2025. Mocny złoty

Polska waluta mimo nieco gorszego wtorku, w środę wróciła tendencji wzrostowej. W czwartkowy poranek euro kosztowało stabilne 4,2360; po czym zaliczyło spadki nawet do 4,2297 koło godziny 9. Obecnie kurs wynosi 4,2333 i jest najsilniejszy dla złotego od maja bieżącego roku.

Wzrósł za to dolar, który w w środę po północy kosztował 3,6426; rano dobił do najwyższej wartości 4,6534; później zaliczył bardzo duże wahania - koło godziny 8; dołek do 3,6457; a obecnie kurs dolar/złoty wynosi 3,6512 z tendencją spadkową. Niemniej amerykańska waluta jest droższa niż była w środę.

Mniejsze wahania zalicza frank szwajcarski, który w szczycie po północy kosztował 4,5797; spadając do 4,5735; a obecnie kosztuje 4,5781. Rośnie za to funt szterling, który wzrósł o niecały grosz do 4,8746.

Kursy walut 23.10.2025 [10:00]

  • EUR/PLN 4,2333
  • USD/PLN 3,6508
  • CHF/PLN 4,5782
  • GBP/PLN 4,8746

Co wpłynie na kursy walut 23.10.2025

Na kurs polskiej waluty może wpłynąć publikacja danych o stopie bezrobocia w Polsce, decyzja w sprawie stóp procentowych RPP. Dla euro istotne będzie publiczne wystąpienie członka zarządu Europejskiego Banku Centralnego Philipa R.Lane. Dla dolara kluczowa może być tygodniowa zmiana zapasów gazu. Ponadto należy obserwować reakcje rynków na nałożenie sankcji przez USA na Rosję, oraz zgodę państw członkowskich UE na nałożenie 19. pakietu sankcji.

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki