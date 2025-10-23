UE oficjalnie zatwierdziła 19. pakiet sankcji na Rosję, który ma na celu dalsze osłabienie rosyjskiej gospodarki.

Pakiet zawiera zakaz importu rosyjskiego LNG od 2027 roku, sankcje na Rosnieft i Gazprom Nieft, a także ograniczenia dotyczące rosyjskiej floty cieni.

Nowe sankcje mają również na celu uszczelnienie luk finansowych wykorzystywanych przez Rosję do obchodzenia wcześniejszych sankcji, w tym blokadę transakcji w kryptowalutach.

19. pakiet sankcji UE na Rosję przyjęty

Państwa członkowskie Unii Europejskiej osiągnęły porozumienie w sprawie wprowadzenia 19. pakietu sankcji skierowanych przeciwko Rosji. Decyzja ta zapadła po długich negocjacjach i kompromisach, mających na celu zjednoczenie stanowisk wszystkich krajów członkowskich. Pakiet sankcji obejmuje szeroki zakres działań mających na celu osłabienie gospodarki Rosji i ograniczenie jej zdolności do finansowania działań wojennych.

Jednym z kluczowych elementów nowego pakietu jest zakaz importu rosyjskiego skroplonego gazu ziemnego (LNG) od 2027 roku. Decyzja ta ma na celu zmniejszenie zależności energetycznej Europy od Rosji i dywersyfikację źródeł dostaw gazu.

Kolejnym istotnym punktem jest objęcie sankcjami firm Rosnieft i Gazprom Nieft. Sankcje te obejmują zakaz transakcji z tymi podmiotami, co ma utrudnić im prowadzenie działalności na rynkach europejskich. W nocy ze środy (22.10) na czwartek (23.10), również USA nałożyło sankcje na obie firmy.

Pakiet sankcji przewiduje również ograniczenia dotyczące tzw. rosyjskiej floty cieni. Flota ta jest wykorzystywana do obchodzenia sankcji na ropę naftową, poprzez transport ropy rosyjskiego pochodzenia pod fałszywymi banderami i z wykorzystaniem skomplikowanych schematów logistycznych.

Słowacja przestała stawiać opór, Austria domagała się rekompensat

Zanim doszło do ostatecznego porozumienia, pakiet sankcji był blokowany przez kilka państw członkowskich, w tym Słowację. Premier Słowacji, Robert Fico, zgłaszał zastrzeżenia dotyczące niektórych elementów pakietu, argumentując to obawami o wpływ sankcji na słowacką gospodarkę. Ostatecznie Słowacja wycofała swoje weto, umożliwiając przyjęcie pakietu.

Austria również początkowo blokowała przyjęcie pakietu, domagając się uwolnienia części zamrożonych rosyjskich aktywów i przekazania ich bankowi Raiffeisen w ramach rekompensaty. Ostatecznie osiągnięto kompromis, który umożliwił Austrii poparcie pakietu.

Sankcje wprowadzają też ograniczenia dla rosyjskich dyplomatów i uszczelniają luki finansowe

Nowy pakiet sankcji wprowadza również ograniczenia dotyczące swobody podróżowania rosyjskich dyplomatów po terytorium Unii Europejskiej. Zgodnie z nowymi przepisami, dyplomaci z Rosji będą musieli z wyprzedzeniem zgłaszać zamiar wjazdu do danego kraju, a każde państwo członkowskie będzie miało prawo zdecydować, czy zezwoli im na wjazd.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, podkreśliła, że nowy pakiet sankcji ma na celu uszczelnienie luk finansowych, które Rosja wykorzystuje do obchodzenia wcześniejszych sankcji. W tym celu nałożona zostanie blokada na transakcje w kryptowalutach, a obostrzeniami objęte zostaną kolejne banki w Rosji i krajach trzecich.

Pakiet sankcji przewiduje również ograniczenia eksportowe na kolejne kilkadziesiąt firm rosyjskich i z krajów trzecich, które pomagają zaopatrywać rosyjski przemysł zbrojeniowy w technologie.

Von der Leyen wierzy w skuteczność sankcji

Ursula von der Leyen wyraziła przekonanie, że sankcje nakładane na Rosję są skutecznym narzędziem nacisku gospodarczego. Powołała się na fakt, że Rosja jako jedno ze swoich głównych żądań wskazuje właśnie złagodzenie restrykcji.

W ocenie szefowej Komisji Europejskiej, gospodarka wojenna Rosji jest przegrzana i zbliża się do granic swoich możliwości. Wskazała na wysokie stopy procentowe, inflację i malejący dostęp Rosji do finansowania.

