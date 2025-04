Aktualne kursy walut [25.04.2025]. Złoty traci, ale dolar wciąż tani

Kursy walut 25.04.2025

Euro zaliczyło wzrost o ok. 1 grosz względem złotego. Frank szwajcarski utrzymuje się na poziomie ok. 4,54 zł, a funt szterling wzrósł o 1 groszy do 5,01 zł. Dolar odbił się do 3,77 zł, gdy jeszcze wczoraj w ciągu dnia potrafił kosztować 3,75 zł, wciąż jednak wycena amerykańskiej waluty jest dosyć niska, kurs pary EUR/USD utrzymuje się na poziomie 1,13.

Zdaniem analityków jednym z powodów niskiego kursu dolara jest nieprzewidywalność administracja Donalda Trumpa. Jak wskazuje w komentarzu walutowym Eryk Szmyd Analityk rynków finansowych XTB, inwestorzy nie mają pewności, na ile ostry kurs Trumpa znajdzie przełożenie na rzeczywistość - sekretarz skarbu USA Scott Bessent miał na zamkniętym spotkaniu stwierdzić, że wojna celna z Chinami na dłuższą metę jest niemożliwa do utrzymania. Ponadto trwają negocjacje umów handlowych z państwami, na które miały być nałożone cła.

Kursy walut 25.04.2025

EUR/PLN 4,28

4,28 USD/PLN 3,77

3,77 CHF/PLN 4,54

4,54 GBP/PLN 5,01

5,01 EUR/USD 1,13

Co wpłynie na kursy walut 25.04.2025?

Dla funta szterlinga kluczowe będą wyniki sprzedaży detalicznej za marzec. Z kolei na kurs dolara wpłynąć może publikacja raportu Uniwersytetu Michigan za kwiecień, a także prognozy liczby wież wiertniczych dla rynku ropy. Należy także obserwować kolejne ruchy Donalda Trumpa, które mogą zachwiać kursem walut.

Piotr Arak, główny ekonomista VeloBank -EKG 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.