Kursy walut 26.06.2024

Kursy walut 26.06.2024. Środowy poranek był spokojny na rynku walutowym. Dolar kosztował 4,01 zł, ale obecnie rośnie do 4,02 zł. Euro kosztuje 4,30 zł i spada w tempie o 0,03 proc. Frank szwajcarski kosztuje obecnie 4,49 zł, rano było to jeszcze 4,48 zł. Funt szterling z rana kosztował 5,09 zł, obecnie to 5,10 zł.

EUR/PLN 4,3036

4,3036 USD/PLN 4,0267

4,0267 CHF/PLN 4,4927

4,4927 GBP/PLN 5,1017

Co wpłynie na kursy walut 26.06.2024?

W Niemczech opublikowany zostanie dzisiaj indeks zaufania konsumentów w lipcu, a w Wielkiej Brytanii o sprzedaży detalicznej wg. CBI w czerwcu. Z kolei na dolara wpłynąć dane o kredytach hipotecznych, sprzedaży nowych domów i tygodniowej zmianie paliw w USA.

