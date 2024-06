Kursy walut [25.06.2024]

We wtorek 25 czerwca po godz. 7 kurs złotego zyskał wobec dolara amerykańskiego o 0,02 proc. do 3,99 zł. Euro zdrożało natomiast o 0,06 proc. do 4,29 zł, a frank szwajcarski o 0,13 proc. do 4,48 zł.

Polska waluta w poniedziałek po południu zyskała wobec głównych walut. Euro kosztowało 4,29 zł, dolar amerykański 4,00 zł, a frank szwajcarski prawie 4,48 zł.

