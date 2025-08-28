Kursy walut 28.08.2025. Dobry poranek złotego, ale później zaliczył straty

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
2025-08-28 10:35

Kursy walut 28.08.2025. Za euro (EUR) zapłacimy 4,27 zł (PLN), za dolara (USD) 3,67 zł; za franka szwajcarskiego (CHF) 4,58 zł; a za funta szterlinga (GBP) 4,95 zł. Złoty zaczął dobrze poranek, ale obecnie zalicza straty.

Kursy walut 28.08.2025

Kursy walut 28.08.2025. Dolar powoli spada z poziomu 3,67 zł. Euro balansuje na granicy 4,26-4,27 zł. Frank szwajcarski kosztuje 4,58 zł, a funt szterling dalej znajduje się znacznie poniżej 5 zł i kosztuje 4,95 zł. Polski złoty dobrze zaczął poranek od wzrostów, obecnie zalicza nieznaczną stratę względem głównych walut.

Kursy walut 28.08.2025 [10:15]

  • EUR/PLN 4,2686
  • USD/PLN 3,6683
  • CHF/PLN 4,5760
  • GBP/PLN 4,9478

Co wpłynie na kursy walut 28.08.2025?

Dla złotego kluczowe będą dane o wskaźniku wyprzedzającym koniunkturę według BIEC, protokół z posiedzenia RPP z lipca, a także projekt uchwały budżetowej, który zostanie ogłoszony o godzinie 14. Dla euro istotne będą publikacje danych o koniunkturze gospodarczej w sierpniu, podaży pieniądza M3 i protokole z posiedzenia ECB. Dla dolara kluczowe będą dane o PKB w II kwartale 2025 roku.

