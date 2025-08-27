• Euro kosztuje 4,26 zł, dolar 3,67 zł, frank szwajcarski 4,55 zł, a funt brytyjski 4,93 zł.

• Polska waluta umacnia się względem funta, dolara i euro.

• Na kursy walut wpływa polityka monetarna, inflacja i wzrost gospodarczy.

• Sytuacja polityczna, bilans płatniczy i spekulacje także kształtują kursy walut.

Jakie są kursy walut w środę 27 sierpnia 2025 roku? O poranku euro kosztuje 4,26 zł, dolar amerykański 3,67 zł, frank szwajcarski 4,55 zł, zaś funt brytyjski 4,93 zł. Co się dzieje z polską walutą? Cały czas widać mocną pozycję polskiej waluty względem kluczowych walut. Nie ma poważnych wahań wartości złotego. W czasie wakacji wymiana walut jest częstsza niż w pozostałych okresach roku, zatem i zainteresowanie kursami walut jest większe niż w innych okresach. Co wpływa na kursy walut?

Polityka monetarna banków centralnych: Decyzje dotyczące stóp procentowych, programów skupu aktywów (tzw. luzowanie ilościowe) mają bezpośredni wpływ na atrakcyjność danej waluty dla inwestorów. Wyższe stopy procentowe zazwyczaj przyciągają kapitał zagraniczny, co wzmacnia walutę.

Inflacja: Wysoka inflacja w danym kraju osłabia jego walutę, ponieważ zmniejsza siłę nabywczą pieniądza.

Wzrost gospodarczy: Silny wzrost gospodarczy zazwyczaj wzmacnia walutę, ponieważ sygnalizuje dobrą kondycję gospodarki i przyciąga inwestycje.

Sytuacja polityczna: Stabilność polityczna i przewidywalność prawa sprzyjają inwestycjom i wzmacniają walutę. Niepewność polityczna, konflikty zbrojne czy zmiany rządów mogą osłabić walutę.

Saldo bilansu płatniczego: Nadwyżka w bilansie płatniczym (eksport przewyższa import) zazwyczaj wzmacnia walutę, ponieważ oznacza większy popyt na nią ze strony zagranicznych nabywców.

Spekulacja: Działania spekulacyjne na rynku walutowym mogą powodować krótkotrwałe, ale gwałtowne wahania kursów.

Nastroje rynkowe: Ogólny sentyment inwestorów, ich apetyt na ryzyko lub awersja do niego, również wpływają na kursy walut. W czasach niepewności inwestorzy często uciekają do tzw. bezpiecznych przystani, takich jak dolar amerykański czy frank szwajcarski.