[KURSY WALUT 28.12.2022] Złoty traci wobec euro

W środę (28.12.2022), rano polska waluta straciła na wartości wobec euro, a zyskała do dolara amerykańskiego i franka szwajcarskiego. Euro kosztuje 4,68 zł, frank szwajcarski 4,73 zł, a dolar – 4,39 zł. To oznacza, że złoty osłabił się o 0,08 proc., do 4,68 zł za euro. Polska waluta umocniła się o 0,09 proc. w stosunku do dolara amerykańskiego, który kosztuje 4,39 zł, a wobec franka szwajcarskiego o 0,07 proc.; wyceniany jest on na 4,73 zł.