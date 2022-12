Kursy walut 27.12.2022. Ile kosztuje euro, dolar, frank?

Kursy walut 27.12.2022. Złoty się stabilizuje

Kursy walut 27.12.2022. Pierwszy dzień po świętach przyniósł stabilizację złotego. Polska waluta zyskała względem dolara amerykańskiego i franka szwajcarskiego o ok. 1 grosz. Niższy kurs franka to dobra wiadomość dla osób, które spłacają kredyt w szwajcarskiej walucie. Zyskuje jednak euro o ok. 0,18 proc. Euro zyskuje względem złotego o ok. 0,18 proc., znacznie wolniej wzrost zalicza funt brytyjski.

Kursy walut 27.12.2022 FOREX [10:00]

EUR/PLN 4,6468

USD/PLN 4,3608

CHF/PLN 4,6897

GBP/PLN 5,2585

Co wpłynie na kurs walut 27.12.2022?

Osoby obserwujące dolara 27.12.2022 powinny obserwować doniesienia z USA na temat salda obrotów towarowych, oraz indeksu Dalas Fed dla przemysłu grudzień. Tego samego dnia w Polsce Główny Urząd Statystyczny opublikuje raport pod tytułem koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2022, co również może wpłynąć na wahania złotego.

