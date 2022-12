Ogromna inwestycja Mercedesa w Polsce. Zbudują fabrykę za ponad 6 mld złotych

Inwestycję Mercedesa można nazwać rekordową

Dziennik.pl porównuje inwestycje spółki, do innych niemieckich koncernów. Dla porównania Volkswagen w fabrykę Craftera we Wrześni zainwestował 800 mln euro (3,8 mld zł). Nowy zakład Stellantis w Gliwicach to koszt na poziomie 280-300 mln euro (1,4 mld zł). Z kolei Polska Agencja Inwestycji i Handlu wyliczyła, że w 2021 roku zagraniczne firmy zainwestowały w Polsce ponad 3,5 mld euro. To o 800 mln euro więcej niż przed rokiem i o 700 mln euro więcej niż w rekordowym dotąd 2019 r. Największymi inwestorami byli: Korea Południowa, Niemcy i USA - porównuje portal.

– Reorganizujemy naszą europejską sieć produkcyjną. Włączenie do niej całkowicie nowej fabryki dzięki wykorzystaniu istniejącego zakładu Mercedes-Benz w Europie Środkowo-Wschodniej pomoże nam zapewnić długoterminową konkurencyjność naszych niemieckich fabryk i umożliwi udane wejście Mercedes-Benz Vans w erę elektryczną – powiedział Mathias Geisen, szef Mercedes-Benz Vans, czytamy.

Uruchomienia fabryki w Jaworze ruszy przynajmniej za 2-3 lata. Jednocześnie ruszy rekrutacja ludzi na nowe miejsca pracy. Premier Morawiecki zapowiedział ponad 1000 etatów.

